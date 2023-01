ITF Andrezieux-Boutheon e Sunderland: I Main Draw

ITF ANDREZIEUX-BOUTHEON (Fra 60k cemento indoor)

[1] Oceane Dodin vs Lucie Nguyen tan

Alexandra Ignatik vs Sofya Lansere

Alice Robbe vs TBD

Emeline Dartron vs [8] Jessika Ponchet

[4] Erika Andreeva vs TBD

Zeynep Sonmez vs Irina Maria Bara

Susan Bandecchi vs TBD

[6] Daria Snigur vs TBD

[7] Chloe Paquet vs Oksana Selekhmeteva

Iryna Shymanovich vs TBD

Arlinda Rushiti vs TBD

Tiantsoa Sarah Rakotomanga rajaonah vs [3] Simona Waltert

[5] Elsa Jacquemot vs Georgina Garcia-perez

Gaelle Desperrier vs Audrey Albie

TBD vs TBD

Urszula Radwanska vs [2] Ylena In-albon

[1] Marina Bassols riberavs Elena MalyginaFreya Christievs Mona BarthelDanielle Daleyvs Isabella ShinikovaNatalia Szabaninvs [8] Sonay Kartal

[3] Despina Papamichail vs Lena Papadakis

Maia Lumsden vs Magali Kempen

Kajsa Rinaldo persson vs Joanna Garland

Eliz Maloney vs [5] Jessica Bouzas maneiro

[6] Sinja Kraus vs Eden Silva

Sarah Beth Grey vs Katy Dunne

Kathleen Kanev vs Lesley Pattinama kerkhove

Pemra Ozgen vs [4] Yuriko Lily Miyazaki

[7] Barbora Palicova vs Jasmine Conway

Angelica Moratelli vs Katarina Stresnakova

Bibiane Schoofs vs Greet Minnen

Kathinka Von deichmann vs [2] Harmony Tan