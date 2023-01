Australian Open: Il programma completo di Martedi’ 24 Gennaio 2023

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) L. Cabrera / (WC) J. Smith vs L. Stefani / R. Matos

(22) E. Rybakina vs (17) J. Ostapenko

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))

(18) K. Khachanov vs (29) S. Korda

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(3) J. Pegula vs (24) V. Azarenka

(3) S. Tsitsipas vs J. Lehecka

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. De la Puente vs (WC) B. Weekes

(3) A. Van Koot vs A. Bernal

C. Dolehide / A. Kalinskaya vs (3) G. Dabrowski / (3) G. Olmos

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

(1) N. Vink vs Y. Silva

J. Ostapenko / D. Vega Hernandez vs S. Mirza / R. Bopanna

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

R. Spaargaren vs (2) G. Fernandez

(1) D. De Groot vs K. Montjane

J. Chardy / F. Martin vs (3) M. Arevalo / (3) J. Rojer

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

(4) S. Hunter / (4) E. Mertens vs M. Kostyuk / E. Ruse

(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Hantuchova / A. Radwanska vs C. Black / R. Stubbs

B. Bonzi / A. Rinderknech vs H. Nys / J. Zielinski

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))

T. Mihalikova / A. Sasnovich vs (6) D. Krawczyk / (6) D. Schuurs

(WC) M. Inglis / (WC) J. Kubler vs (WC) O. Gadecki / (WC) M. Polmans

(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

(3) D. Krawczyk / (3) N. Skupski vs T. Townsend / J. Murray

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

G. Reid vs T. Egberink

M. Tanaka vs M. Cabrillana

Z. Zhu vs S. Funamizu

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(4) J. Gerard vs A. Cataldo

(WC) B. Bartram vs T. Sanada

M. Moreno vs D. Mathewson

D. Ramphadi vs R. Shaw

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Scheffers vs T. Miki

S. Takamuro vs M. Ohtani

K. Kruger vs (4) J. Griffioen

A. Lapthorne vs D. Wagner

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) A. Hewett vs D. Arai

C. Ratzlaff vs (3) T. Oda

L. Shuker vs (2) Y. Kamiji

H. Davidson vs (2) S. Schroder

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(16) A. Forger vs O. Ojakaar

(Q) T. Zhang vs (2) I. Radulov

Y. Nandal vs (4) A. Gea

F. Bondioli / M. Kriznik vs (WC) A. Despoja / (WC) J. Zhang

C. Kuhl / E. Seidel vs (WC) R. Gilheany / (WC) S. Webb

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

J. Filip vs (Q) A. Zimnokh

(WC) L. Fairclough vs (13) R. Stoiber

(Q) R. Tiukaev vs (9) M. Mrva

(WC) C. Errey / (WC) M. Schoeman vs M. Krajci / A. Zimnokh

(3) N. Daubnerova / (3) R. Stoiber vs R. Munk Mortensen / K. Sidorova

(6) L. Moyano / (6) A. Smejkalova vs C. Mester / S. Zhiyenbayeva

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(5) M. Coman vs T. Berkieta

(WC) S. Webb vs S. Zhiyenbayeva

(5) H. Jones / (5) D. Panarin vs A. Frusina / J. Hrazdil

T. Berkieta / J. Schwaerzler vs V. Iakubenko / O. Ojakaar

E. Milic / F. Pace vs (2) M. Andreeva / (2) A. Korneeva

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

W. Sonobe vs (7) M. Andreeva

R. Dencheva vs T. Evans

P. Schoen vs (WC) P. Marinkov

(WC) Z. Larke / (WC) A. Nayar vs R. Jamrichova / F. Urgesi

(1) A. Blockx / (1) J. Fonseca vs K. Rice / H. Roh

(WC) P. Marinkov / (WC) Z. Viiala vs R. Tiukaev / T. Zhang

Court 16 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(11) E. Koike vs (Q) M. Ciubotaru

E. Seidel vs (Q) L. Morreale

(Q) V. Yang vs W. Ewald

A. Murthy / M. Rowinska vs (5) S. Ishii / (5) E. Koike

(1) E. McDonald / (1) L. Udvardy vs E. Jones / W. Sonobe

Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Murthy vs (15) R. Jamrichova

L. Tien vs F. Cina

A. Grechkina / D. Suvirdjonkova vs (4) H. Kinoshita / (4) S. Saito

(7) L. Tien / (7) C. Williams vs A. Karahan / R. Sakamoto

F. Cina / K. Edengren vs D. Fix / V. Kalina