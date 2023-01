Da Melbourne: Le dichiarazioni dei tennisti vincitori e vinti di Lunedì 23 Gennaio 2023. Novak Djokovic “Non ho sentito alcun fastidio alla gamba”

Dopo tre primi turni con disturbi e dubbi a livello fisico e di rendimento, Novak Djokovic ha espresso un ottimo tennis e una prestazione immacolata al quarto turno contro De Minaur. Ancora in campo il serbo, ha commentato le sue sensazioni post-partita, essendo molto positivo riguardo come ha giocato. “È stato il mio miglior incontro dell’anno, non ho sentito alcun fastidio alla mia gamba”, ha detto Nole, che ha speso alcune parole per i suoi figli e il ruolo che giocano nella sua vita quotidiana. “Stefan è già pazzo del tennis, mentre Tara non se ne interessa affatto. Anche se lei è quella che mi solleva il morale quando attraverso un momento difficile”, ha dichiarato il nove volte campione a Melbourne.

Ben Shelton è uno dei protagonisti di questo Australian Open 2023. È la prima volta che l’americano lascia il suo paese e non avrebbe potuto farlo in modo migliore, qualificandosi per i quarti di finale del primo Slam dell’anno. Sette mesi fa era al di là della posizione 500 nel ranking e non era nemmeno un professionista. La crescita di questo ragazzo è stata quasi inarrestabile negli ultimi mesi, entrando già in Top 50.

“Mi sento benissimo. È una settimana molto speciale per me. Ho iniziato la scuola questa settimana e questo è il mio primo Slam fuori dagli Stati Uniti. La sto apprezzando molto. Non ho ancora esami. Sarà interessante vedere quando uno di loro coinciderà con i miei incontri (ride). Questo risultato è una sorpresa per me. Ho preso l’aereo due settimane fa senza aspettative. Sapevo che sarebbe stato difficile per me adattarmi al fuso orario qui e al jet lag. È la prima volta che lascio gli Stati Uniti e sapevo che sarebbe stato difficile. Forse il fatto di non avere aspettative mi ha fatto giocare più liberamente. Questo ha contribuito al mio successo. In ogni partita che ho giocato ho provato la stessa cosa, una miscela di gioia e sollievo. Ho quella sensazione di estasi. Fare questo quattro volte di fila è stato incredibile. Penso che a livello fisico sia migliorato molto. Agli US Open ho faticato fisicamente, con i cinque set e il caldo. Non stavo bene fisicamente e negli ultimi mesi ho lavorato molto per arrivare al punto in cui voglio essere, anche se ho ancora un po’ di strada da fare. C’è un lavoro che devo fare e sono ancora giovane per farlo. A livello di fiducia, sento di poter giocare cinque set contro chiunque.”

Andrey Rublev parla dopo l’accesso ai quarti di finale a Melbourne: “Oggi la mente era fuori controllo, ho lottato molto. Ma sì, ho avuto fortuna, non so se sia stato un regalo, soprattutto dal 5-2 del quinto set, non so come ho potuto recuperare. Ho iniziato a pensare che fosse finita, quindi in qualche modo mi sono liberato e ho iniziato a giocare con molto più concentrazione, sempre meglio. Alla fine, il momento decisivo è stato 6-5 e due palle match, lì ho pensato che potevamo ancora forzare il tie-break. Poi nel tie-break ho pensato la stessa cosa, lo vedevo deciso, ero sicuro, ma non ho fatto come al Roland Garros, non mi sono arreso completamente. Ho cercato di giocare meglio, eravamo 7-2, ci sono stati alcuni buoni scambi, ho anche fatto alcuni ace. Quello dell’ultimo punto non mi era mai successo in vita mia, quello è stato il momento di maggiore fortuna. Non può esserci un momento migliore per prendere un nastro del genere”.

“Nel tiebreak Dentro di me pensavo che fosse finita, ero troppo indietro. L’unica cosa che mi ripetevo era: ‘Per favore, non fare come a Roland Garros’. Lì mi sono arreso completamente quando ero sotto 7-2 o qualcosa del genere e ho perso 10-2. Qui mi sono proposto di vincere almeno un paio di punti in più, e se puoi vincere tre, tanto meglio. Se hai la possibilità di vincerne quattro, allora quattro. Alla fine ho recuperato poco a poco fino ad arrivare sul 7-6 e mio servizio. Poi 8-7. Come sapete, è stato tutto diverso da quello che mi aspettavo prima della rimonta”.

JJ Wolf non dimenticherà facilmente il grande torneo che ha disputato agli Australian Open 2023, la sua quarta partecipazione a un torneo del Grande Slam. Ma ha ovviamente sofferto per la sconfitta in cinque set contro il connazionale Ben Shelton, con cui ha faticato ad affrontare il servizio. Solo due palle break, nessuna convertita. “È molto raro non aver strappato un solo servizio in tutta la partita. Ha un buon servizio, ma ho giocato contro gente come Kyrgios e Isner, non è una cosa che non ho mai visto prima. Devo concentrarmi sul miglioramento di questi aspetti in futuro. Ho anche affrettato i tempi nel tie-break del quarto set, con alcuni scambi affrettati verso la rete e alcuni errori non forzati”, ha spiegato l’americano che, tirando le somme del torneo, è comunque molto soddisfatto. “Tenendo conto di tutto, me ne vado con molte cose positive, sono venuto senza aspettative. Posso continuare a crescere sulla base di questo”.

Karolina Pliskova ha sfoderato una prestazione solida per battere Shuai Zhang e conquistare un posto nei quarti di finale degli Australian Open 2023: “La gente si sorprende sempre perché ho perso questa o quella partita. È uno sport, quindi tutto è possibile, non ci sono sorprese per me. Ogni giorno è diverso. Negli ultimi due anni non ci sono solo 20 avversarie difficili, ma 150. Se non sei in forma in quel giorno, puoi perdere. Penso che Sabalenka sia la favorita da questo lato del tabellone per il titolo. Pegula sta giocando un grande tennis ma sono felice che non sia dalla mia parte”.

Caroline Garcia è delusa per il risultato, si congeda dall’Open d’Australia 2023 dopo non essere riuscita a superare una grande Magda Linette. La francese ha parlato in conferenza stampa: “Ho bisogno di tempo, è una sconfitta appena arrivata. È sempre difficile. Nei tornei del Grande Slam ho bisogno di un paio di giorni per riprendermi e capire meglio quello che è successo. Ha giocato un ottimo match e ovviamente ho commesso alcuni errori, mi dispiace. Si cerca sempre di imparare dalle sconfitte per migliorare. A volte è difficile, a volte no, dipende da cosa hai sbagliato”.

E’ finita l’avventura a Melbourne per Linda Fruhvirtova . Si parla di lei da mesi e l’Open d’Australia 2023 le è servito per candidarsi come giocatrice già per il presente del tennis femminile. La ceca è stata eliminata in tre set da Donna Vekic: “Questo torneo mi ha dimostrato senza dubbio che posso essere nei quarti di finale di uno Slam, che ho il livello per essere lì. Vekic è in gran forma, ma si è trattato di pochi punti. Sono stata molto forte negli scambi da fondo, il match è stato molto combattuto . Mi ha mostrato su cosa lavorare per tornare più forte”, ha detto Linda in conferenza stampa.

Belinda Bencic nonostante sia uscita di scena dagli Australian Open 2023, la svizzera ritiene di aver iniziato l’anno molto bene e crede che questa sconfitta non debba offuscare il suo lavoro: “Pensavo di avere alcune chance, ma contro di lei devi sfruttare ogni opportunità che hai. Oggi ho sentito di non essere in grado di contrastare la sua potenza, credo che questa sia stata la maggiore differenza. Tuttavia, non mi sento male per la sconfitta, ora voglio solo tornare e lavorare più duramente, sono motivata per i miei prossimi tornei e fare bene nei prossimi Slam”.