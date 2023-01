Marin Cilic operato al ginocchio destro

Marin Cilic ha annunciato venerdì di aver avuto un intervento al ginocchio destro, un problema che lo affliggeva da diversi mesi e che lo ha costretto a ritirarsi dagli Australian Open.

Il croato aveva anche giocato l’ATP 250 di Pune, evento che serviva come preparazione per il primo Grande Slam della stagione, ma ha finito per abbandonare il torneo – e, giorni dopo, Melbourne.

Era quindi necessario fare qualcosa e il 34enne ha optato per l’operazione. “Dopo aver consultato diversi specialisti, ho preso la difficile decisione di sottopormi a un intervento chirurgico al ginocchio, perché mi sembrava l’opzione migliore a lungo termine. Fortunatamente è andata bene come speravamo”, ha dichiarato su Twitter.

Resta ora da vedere quanto tempo Cilic resterà fuori dai campi di gioco. Per il momento non c’è ancora una data per il rientro in campo.