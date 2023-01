Filippo Baldi annuncia il ritiro

Filippo Baldi con un lungo messaggio su Instagram ha annunciato il proprio ritiro del tennis Pro. Classe 1996, il lombardo nel 2019 ha toccato un best ranking di n.144 il 29 luglio 2019 e ha vinto in carriera il Challenger dell’Aquila nel 2018. È stato una grande promessa da junior, quando toccò il n.5 del ranking ITF U18 e la semifinale agli Australian Open. Nel 2012 insieme al coetaneo e altra grande promessa Gianluigi Quinzi guidò il team azzurro della Davis Cup Junior alla prima vittoria per l’Italia (insieme a Stefanini e Cutuli, guidati dal capitano Simone Colombo).

Nella sua breve carriera ha subito molti infortuni, come l’operazione alla spalla nell’autunno del 2020.

Questo il toccante messaggio postato: “È iniziato tutto per scherzo, in un giorno d’estate del 2005 e in quel momento non avrei mai immaginato che cosa mi aspettasse … beh ora guardandomi indietro lo so … quante gioie mi hai regalato ma anche quante delusioni e sconfitte che mi hanno fatto crescere. Mi hai fatto piangere di felicità ma anche di rabbia e frustrazione … mi hai regalato momenti indescrivibili che rimarranno per sempre dentro al mio cuore. La mia carriera da giocatore finisce qui consapevole di aver dato tutto me stesso dal giorno in cui ho deciso di farlo come professionista fino ad oggi.

Mi hai dato tantissimo e mi hai anche tolto tantissimo ma questo lo avevamo messo in conto. Grazie Tennis per avermi fatto sentire vivo anche nei momenti più bui, difficili e tristi della mia vita. Grazie alle persone che mi hanno aiutato veramente e hanno cercato realizzare il sogno di un bambino con una racchetta in mano.

Ti amo e mi mancherai per sempre”

Immediate le reazioni di tantissimi appassionati e colleghi, come Luca Nardi che scrive “Compagno di doppio più forte di sempre”.