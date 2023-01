Australian Open: Altra sorpresa a Melbourne. Fuori al secondo turno Casper Ruud (VIDEO)

Sorpresa, sorpresa! Dopo che Rafael Nadal, prima testa di serie degli Australian Open, è stato eliminato al secondo turno, ora è toccato a Casper Ruud, seconda testa di serie, fare le valigie a Melbourne Park. Il norvegese, che aveva la possibilità di lasciare l’Australia da numero uno del mondo, era lontano dalla sua forma migliore e non è riuscito a contrastare una prestazione molto ispirata di Jenson Brooksby.

L’americano, numero 39 del mondo, ha brillato in una battaglia estenuante, trionfando per 6-3, 7-5, 6-7(4), 6-2 dopo quasi quattro ore. Ma è stato davvero un duello pazzesco, con Brooksby che ha annullato una serie di opportunità a Ruud nei primi due parziali, prima di sembrare in procinto di subire un’epica rimonta. L’americano conduceva 5-2 nel terzo set, ha avuto tre match point sul servizio sul 5-4 e si è ritrovato improvvisamente nel quarto set.

Brooksby si è ripreso alla grande nel quarto set e ha recuperato il suo virtuosismo accumulando numerosi vincenti, mentre il rendimento di Ruud è crollato ancora una volta con 54 errori non forzati complessivi. Brooksby, al suo debutto agli Australian Open, si batterà ora con il connazionale Tommy Paul per un posto negli ottavi di finale.

GLI HIGHLIGHTS DI BROOKSBY-RUUD



ROVESCIO IN SLICE DI BROOKSBY: LO STUPORE DELL’ARBITRO