Australian Open: Interviste a Stefanini e Fognini. La Bronzetti prende una pallata in testa e si arrabbia con l’avversaria (Video e sintesi dei match)

Lucrezia Stefanini : “Sono senza parole. Molto contenta, questa vittoria non è frutto del caso ma del lavoro imo e del mio team. In campo ho cercato di divertirmi, ma c’è stata tensione, era la prima partita in un tabellone dello Slam. Ho pensato a giocare punto per punto, e alla fine sono riuscita a vincere”.

Quanto è importante giocare contro giocatrici più esperte? “Molto importante. Mi fa capire che sono nella direzione giusta. Ho messo dei tasselli importanti per la mia crescita. Queste partite mi aiutano a crescere e continuerò a farlo. Il secondo turno? La preparerò come tutte le altre partite e lotterò dal primo all’ultimo punto perchè io sono questa. Me la godrò e lotterò, cercando di divertirmi: è un privilegio giocare a tennis qui e me lo sto godendo”.

Fabio Fognini : “Mi auguravo sicuramente una prestazione migliore. Ma giocare non essendo al meglio contro un avversario che è molto forte, e ancora di più qui in Australia, è difficile. Si è visto che non stavo bene ma ho voluto scendere in campo lo stesso. Ora cercherò di gestire il doppio, poi al ritorno in Italia vedremo come sto e a che punto sono. Le condizioni? Ieri è successo di tutto, ci siamo fermati prima per il troppo caldo e poi per il diluvio. Anche oggi il meteo non ha aiutato il torneo a svolgersi nella miglior maniera possibile. Il futuro? Sì, questo può essere uno degli ultimi Australian Open, inutile girarci intorno. Nella preseason ho lavorato bene per cercare di innalzare il livello fisico. Comunque avendo 35-36 anni, il mio corpo non assimila più come quando ne avevo venti. Devo essere un po’ più paziente e capire che i progressi fisici tardino ad arrivare. Ho avuto sempre problemi ai piedi; ora vorrei risolvere questo problema che ho il prima possibile, ma adesso è troppo presto per fare previsioni”.

Lucia Bronzetti si arrende al primo turno alla tedesca Siegemund e durante il match non mancano momenti d alta tensione. Come quando l’azzurra viene colpita alla nuca da una bordata dell’avversaria in cerca del passante e non le manda certo a dire.

