Italiani nei tornei ITF: I risultati di Mercoledì 18 Gennaio 2023

M25 Doha 25000 – 2nd Round

Niels Visker vs Jacopo Berrettini ore 17:00



Il match deve ancora iniziare

M25 Sheffield 25000 – 2nd Round

Marcello Serafini vs Daniel Little Non prima delle 12:00



Il match deve ancora iniziare

Jules Marie vs Federico Arnaboldi Non prima delle 12:00



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

[6] Fausto Tabaccovs Mohamed Ali Abibsi

M15 Antalya 15000 – 1st Round

Davide Galoppini vs Matthias Ujvary ore 10:30



ITF Antalya D. Galoppini D. Galoppini 6 6 M. Ujvary M. Ujvary 3 3 Vincitore: D. Galoppini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Galoppini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Ujvary 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 D. Galoppini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Ujvary 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Galoppini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Ujvary 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Galoppini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Ujvary 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 D. Galoppini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Ujvary 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 D. Galoppini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 M. Ujvary 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 D. Galoppini 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 M. Ujvary 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 D. Galoppini 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Ujvary 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 D. Galoppini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Ujvary 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Yanaki Milev vs Tommaso Carnevale-miino ore 10:30



ITF Antalya Y. Milev Y. Milev 6 7 T. Carnevale-Miino T. Carnevale-Miino 3 6 Vincitore: Y. Milev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 ace 6-3* df 6-6 → 7-6 T. Carnevale-Miino 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-6 → 6-6 Y. Milev 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 T. Carnevale-Miino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Y. Milev 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 T. Carnevale-Miino 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Y. Milev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 T. Carnevale-Miino 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Y. Milev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 T. Carnevale-Miino 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 Y. Milev 0-15 df 0-30 0-40 30-40 2-0 → 2-1 T. Carnevale-Miino 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Y. Milev 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Carnevale-Miino 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 5-3 → 6-3 Y. Milev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 T. Carnevale-Miino 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Y. Milev 15-0 15-15 df 15-30 15-40 4-1 → 4-2 T. Carnevale-Miino 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Y. Milev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 T. Carnevale-Miino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Y. Milev 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 T. Carnevale-Miino 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Antonio Massara vs Adrian Oetzbach ore 10:30



ITF Antalya A. Massara A. Massara 6 6 A. Oetzbach A. Oetzbach 3 4 Vincitore: A. Massara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Massara 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Oetzbach 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Massara 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 A. Oetzbach 0-15 0-30 0-40 df 4-2 → 5-2 A. Massara 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Oetzbach 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-1 → 3-2 A. Massara 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 40-40 40-A A-40 2-1 → 3-1 A. Oetzbach 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Massara 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Oetzbach 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Massara 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 A. Oetzbach 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Massara 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Oetzbach 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Massara 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 A. Oetzbach 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 A. Massara 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Oetzbach 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Massara 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Lorenzo Bocchi / Davide Galoppini vs TBD / TBD Non prima delle 13:30



Il match deve ancora iniziare