Australian Open: Il programma completo di Mercoledì 18 Gennaio 2023. Sinner vede il terzo turno, Sonego cerca l’impresa con Hurkacz

Con la clamorosa eliminazione di Berrettini, le speranze dell’Italia agli Australian Open sono tutte sulle spalle di Jannik Sinner. Dopo un successo agevole su Edmund all’esordio, l’altoatesino sfida Tomas Martin Etcheverry nella notte tra martedì e mercoledì e punta dritto al terzo turno dello slam. I betting analyst vedono nettamente avanti il classe 2001, il cui successo con l’argentino prevale a 1,08, mentre quello del suo avversario vale 7,50 la posta. Come riporta Agipronews,l’azzurro è nettamente avanti anche per la conquista del primo set, in quota a 1,18 contro il 4,25 di Etcheverry. Per quanto riguarda il risultato esatto, in pole c’è lo 0-3 a 1,48, seguito dall’1-3 a 3,25.

In campo nel terzo giorno anche Lorenzo Sonego, impegnato con Hubert Hurkacz dopo la vittoria con Nuno Borges: l’approdo al terzo turno si fa difficile per il torinese, proposto vincente a 4, mentre il polacco vede vicino il successo a 1,25. Nel tabellone femminile è il momento di Camila Giorgi, attesa allo scontro con Anna-Karolina Schmiedlova: il successo dell’italiana prevale a 1,40, mentre la slovacca vede il terzo turno a 2,90

