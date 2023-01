Da Melbourne: Gli Australian Open vietano le bandiere russe e bielorusse dopo le polemiche su una partita. In mutande sulla sedia del Giudice di Sedia. Un Ladro ruba l’asciugamano. Il Giudice di sedia lo insegue (Video)

L’Australian Open ha vietato l’ingresso delle bandiere di Russia e Bielorussia per il resto del torneo, cosa che non era prevista all’inizio dell’evento.

Il problema è stata la divulgazione di un tweet dell’ambasciatore dell’Ucraina in Nuova Zelanda e Australia, in cui chiedeva l’intervento immediato di Tennis Australia, dopo aver mostrato una bandiera russa durante il duello tra l’ucraina Kateryna Baindl e la russa Kamilla Rakhimova.

Di fronte a questo lamento dell’ambasciatore, il tweet ha rapidamente iniziato a suscitare ripercussioni sui social media e gli Australian Open non hanno avuto problemi a vietare le bandiere russa e bielorussa.

“La nostra politica iniziale prevedeva che i tifosi potessero portarli ma non usarli per causare disordini. Ieri c’è stato un incidente in cui è stata messa una bandiera in campo. Il divieto ha effetto immediato. Continueremo a lavorare con i giocatori e i tifosi per garantire il miglior ambiente possibile per godere del tennis”, si legge in una dichiarazione rilasciata da ESPN.

Si gioca a intermittenza a Melbourne Park causa maltempo e c’è chi ne approfitta per ritagliarsi il suo momento di gloria. È il caso di questo invasore che decide di sfidare la pioggia in mutande.

Al termine del match tra Zhu e Marino, vinto dalla cinese con il punteggio di 6-2, 6-4, un “ladro” ha rubato l’asciugamano di una delle giocatrici, ma l’arbitro James Keothavong lo ha prontamente rincorso.

