Medvedev presenta il suo nuovo logo con un divertente video

Anche Daniil Medvedev ha il suo proprio logo. Insieme al suo partner di abbigliamento Lacoste, il russo ha presentato il suo marchio con un divertente video in stile battaglia videogame, che riportiamo dal suo canale social ufficiale. Nel video si spiega il significato del logo stesso: DM (le sue iniziali), la doppia i del suo nome, la palla da tennis.

“Sono felice di lanciare il mio logo personale insieme a Lacoste. Un design unico in linea con le mie passioni di tutti i giorni. Spero che vi piaccia!” scrive il campione di Mosca.

Very happy to launch my own logo with @Lacoste. A very unique design in link with my everyday passions. Hope you’ll like it guys! pic.twitter.com/FqkAHeOVBB

— Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) January 16, 2023