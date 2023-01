Australian Open: alcuni record assoluti del primo Slam stagionale

Il primo torneo dello Slam 2023 sta per scattare. Stanotte Rafael Nadal, campione in carica, inizierà la sua difesa del titolo vinto lo scorso anno. Lo spagnolo ha trionfato in due occasioni nello Slam australiano. Non difenderà il titolo 2022 Ash Barty, che poche settimane dopo aver trionfato nello Slam di casa (ben 44 anni dopo l’ultima connazionale) ha deciso appendere la racchetta al chiodo ed è attualmente in dolce attesa.

Scaldiamo l’attesa per l’1 di notte, quando scatteranno i primi match, con una serie di record del torneo di Melbourne, inaugurato nel 1905 per il maschile e 1922 per il femminile.

Più successi:

Novak Djokovic: 9 (82 vittorie e 8 sconfitte in carriera)

Margaret Court: 11

Più titoli consecutivi:

Roy Emerson: 5

Margaret Court: 7

Campioni più giovani:

Ken Rosewall – 1953 – 18 anni e 2 mesi

Martina Hingis – 1997 – 16 anni e 4 mesi

Campioni più anziani:

Ken Rosewall – 1972 – 37 anni e 2 mesi

Thelma Coyne Long – 1954 – 35 anni e 8 mesi

Campioni senza essere testa di serie:

Mark Edmondson – 1976

Chris O’Neil – 1978

Serena Williams – 2007

Vincitori del torneo alla prima presenza:

Andre Agassi – 1995

Virginia Wade – 1972

Barbara Jordan – 1979

Monica Seles – 1991

Match più lungo:

Finale 2012 – Djokovic b. Nadal 5–7 6–4 6–2 6–7(5) 7–5 in 5 ore e 53 minuti

1t 2011 – Schiavone b. Kuznetsova 6–4 1–6 16–14 in 4 ore e 44 minuti