Alcaraz giocherà l’ATP di Buenos Aires

Carlos Alcaraz giocherà l’ATP 250 di Buenos Aires. Il campione spagnolo, attualmente n.1 del ranking mondiale, dopo esser stato costretto a rinunciare agli Australian Open per il problema muscolare rimediato in allenamento poco prima del viaggio in Australia, ha rivisto il suo programma decidendo di volare in Argentina per il torneo della capitale albiceleste. Non ha mai giocato finora l’evento organizzato a Baires.

SÍ. ES REAL. JUEGA CARLITOS. EL NÚMERO 1 DEL RANKING JUGARÁ EN ARGENTINA Y vos podés venir a verlo: https://t.co/UjJmw7werx pic.twitter.com/9dM5tNZQex — Argentina Open (@ArgentinaOpen) January 11, 2023

Ecco il messaggio di saluto di Carlos agli appassionati argentini:

¡CARLOS ALCARAZ JUGARÁ EL #ArgOpen2023! ¡EL NÚMERO 1️⃣ DEL RANKING ATP JUGARÁ EN ARGENTINA! El español de 19 años participará por primera vez de nuestro torneo ¡Te esperamos, @carlosalcaraz! pic.twitter.com/xx6OPejYhw — Argentina Open (@ArgentinaOpen) January 11, 2023

Sarà al via anche Lorenzo Musetti, anche lui per la prima volta in campo sulla terra battuta in Argentina e nel mini-tour in America Latina. Possibile rivincita sul “rosso” tra i due talenti dopo la splendida finale che i due hanno disputato ad Amburgo lo scorso luglio?