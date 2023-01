Australian Open – Qualificazioni: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 2. Bilancio di 6 vittorie e 6 sconfitte. Avanzano anche Zeppieri, Passaro e Stefanini

Sono 9 in totale i rappresentanti del tennis tricolore approdati al secondo turno delle qualificazioni degli Australian Open.

Nel torneo maschile, dopo Matteo Arnaldi, 22esima testa di serie, Luciano Darderi e Gianluca Mager, hanno superato l’esordio anche Andrea Pellegrino, Giulio Zeppieri, Francesco Passaro, 13esima testa di serie, Mattia Bellucci e Raul Brancaccio.

Subito fuori, invece, Andrea Vavassori, Luca Nardi, 23esima testa di serie, Flavio Cobolli e Franco Agamenone,

In campo femminile buona la prima per Lucrezia Stefanini: eliminata, invece, Sara Errani, settima testa di serie.

Secondo turno

(22) Matteo Arnaldi (ITA) c. Alex Bolt (AUS)

Raul Brancaccio (ITA) c. (wc) Tristan Schoolkate (AUS)

Gianluca Mager (ITA) c. Oleksii Krutyhk (UKR)

Giulio Zeppieri (ITA) c. Leandro Riedi (SUI)

(13) Francesco Passaro (ITA) c. Mattia Bellucci (ITA)

Luciano Darderi (ITA) c. (wc) Dane Sweeney (AUS)

Andrea Pellegrino (ITA) c. Zsombor Piros (HUN)

Secondo turno

Lucrezia Stefanini (ITA) c. (23) Rebeka Masarova (ESP)

