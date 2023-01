Il gran colpo di Matteo Berrettini ed il finto “cinque” di Tiafoe (Video)

Alla United Cup nel terzo singolare della finale tra Stati Uniti e Italia, Matteo Berrettini sembrava aver perso il punto quando ha sparato un colpo semplicemente incredibile nel secondo set.

Berrettini, che aveva già realizzato un colpo simile contro Stefanos Tsitsipas, ha festeggiato il punto con la panchina statunitense. Almeno così sembrava. Stiamo parlando di Frances Tiafoe, che si è subito alzato per salutare l’azzurro e ha fatto finta però di dare il “cinque” a Matteo, nel suo stile. Dall’altra parte della rete, Fritz applaudiva.

AGAIN, Matteo?!@MattBerrettini produces another forehand gem – this time with @FTiafoe's approval 😀#UnitedCup pic.twitter.com/cgVYuNkQps

— Tennis TV (@TennisTV) January 8, 2023