Osaka si cancella dall’Australian Open

La due volte campionessa degli Australian Open Naomi Osaka non sarà al via del primo Slam del 2023. L’ha annunciato la direzione del torneo, con un laconico messaggio si comunica la notizia dicendo in chiusura “ci mancherà”. La 25enne campionessa giapponese ha vinto le edizioni 2019 e 2021 del torneo, nelle quali ha messo in mostra il suo tennis potente, completo, a tratti irresistibile. Sembra passata un’era geologica da allora.

Nonostante il vero e proprio “impero” di Osaka, la sportiva donna più pagata al mondo, sia assai fiorente e in continuo sviluppo con molte iniziative, dal punto di vista sportivo la “vera” Naomi latita da troppo tempo. Ha affermato più volte di soffrire in modo eccessivo la pressione, quella che viene da se stessa, dai media, dall’ambiente. Aspettative che l’hanno mandata totalmente in tilt e allontanata dal gioco. Nel maggio 2021, Osaka si è ritirata da Roland Garros dopo aver rivelato di aver “soffrito di lunghi periodi di depressione” fin da quando aveva vinto il suo primo titolo del Grande Slam nel 2018.

Non c’è una spiegazione precisa per questo ritiro dagli Australian Open pronti a scattare tra otto giorni. Al suo posto nel main draw entra l’ucraina Dayana Yastremska.

In Gran Bretagna alcuni media vociferano addirittura di un ritiro della giapponese dalle competizioni a tempo indeterminato, forse definitivo. Nell’ultima intervista rilasciata a ABC Sport (risalente circa a un mese fa), aveva rilasciato delle dichiarazioni piuttosto vaghe sul suo futuro, parlando diffusamente più di altro che dell’impegno nel tornare al massimo della forma sul tour WTA.

“Come atleta ti viene detto di essere forte e superare tutto, ma penso di aver imparato che è meglio riorganizzare e adattare le sensazioni che provi in quel momento e allora puoi tornare più forte”, disse Naomi. “Mi sento una persona molto curiosa, quindi sono davvero grata di aver avuto tutte queste strade da esplorare. Per questo non vedo l’ora di fare un sacco di cose, ma sono ancora un giocatrice di tennis, quindi, se non gioco a tennis per troppo tempo, sento il bisogno di riprendere la racchetta in mano”. Amore per il suo sport, ma… niente su piani per il futuro.

La rinuncia di Osaka segue a quella dolorosissima di Carlos Alcaraz e anche quella di Venus Williams.