Mardy Fish non è più il capitano degli Stati Uniti in Coppa Davis

E’ arrivato al capolinea Mardy Fish come capitano della nazionale statunitense in Coppa Davis. Dopo un percorso che ha finito per essere estremamente travagliato nel tratto finale, evidenziando il fatto di aver lasciato Rajeev Ram, numero uno del doppio, fuori dalla convocazione per le finali di Coppa Davis. In un comunicato è stato annunciato un accordo reciproco con l’USTA.

“Era giunto il momento di concentrarsi maggiormente sull’attività della mia azienda, Disruptive, sulla mia famiglia e sulle mie passioni per le MMA e il golf. Semplicemente non ho il tempo di impegnarmi a fondo”, ha dichiarato l’ex tennista, che ricopriva questo incarico dal 2019.

Per il momento, l’USTA cercherà un allenatore ad interim che prenda il suo posto per le qualificazioni ai playoff di Coppa Davis contro il Kazakistan, per poi procedere a una ricerca più ampia di qualcuno che assuma l’incarico a lungo termine.