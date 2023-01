ATP 250 Adelaide: Arriva sconfitta e problema fisico per Jannik Sinner (Video)

Preoccupano le condizioni di Jannik Sinner uscito sconfitto questa notte nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Adelaide.

L’azzurro è stato fermato da Sebastian Korda, numero 33 del mondo per 75 61 dopo 1 ora e 26 minuti di gioco. A dieci giorni dall’Australian Open preoccupa l’infortunio all’anca sinistra per cui ha chiesto l’intervento del fisioterapista alla fine del primo set. Nel secondo set l’altoatesino resta in campo praticamente solo per onor di firma.

Da segnalare nel primo set che Jannik dopo aver recuperato un break nel quarto gioco, sul 5 a 4, con Korda alla battuta, ha mancato tre set point e nel gioco successivo cedeva il turno di battuta a 30.

Korda poi piazzava nel game successivo, due ace (uno anche sul set point), portando a casa la frazione per 7 a 5.

L’azzurro poi dopo aver chiamato il fisioterapista per il problema all’anca, nel secondo set non riusciva a racimolare più nulla perchè menomato dal problema fisico.

Sebastian brekkava Jannik in tre occasioni e chiudeva i conti per 6 a 1.

ATP Adelaide 1 Jannik Sinner [6] Jannik Sinner [6] 5 1 Sebastian Korda Sebastian Korda 7 6 Vincitore: Korda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Sinner 0-15 0-30 30-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-4 → 1-5 J. Sinner 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 S. Korda 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 S. Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Korda 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-6 → 5-7 J. Sinner 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 5-5 → 5-6 S. Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 S. Korda 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 J. Sinner 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 4-3 S. Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 3-2 → 3-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Korda 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-2 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1

8 ACES 53 DOUBLE FAULTS 134/53 (64%) FIRST SERVE 30/52 (58%)23/34 (68%) 1ST SERVE POINTS WON 25/30 (83%)6/19 (32%) 2ND SERVE POINTS WON 12/22 (55%)4/9 (44%) BREAK POINTS SAVED 3/4 (75%)10 SERVICE GAMES PLAYED 95/30 (17%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 11/34 (32%)10/22 (45%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 13/19 (68%)1/4 (25%) BREAK POINTS CONVERTED 5/9 (56%)9 RETURN GAMES PLAYED 1029/53 (55%) SERVICE POINTS WON 37/52 (71%)15/52 (29%) RETURN POINTS WON 24/53 (45%)44/105 (42%) TOTAL POINTS WON 61/105 (58%)