United Cup: I risultati con il dettaglio delle Semifinali. Italia vs Grecia 2-0 dopo la prima giornata. Bene Lorenzo Musetti. Gli Usa ad un passo dalla Finale

Italia avanti 2-0 sulla Grecia nella sfida che vale un posto in finale alla “United Cup”, nuovo evento a squadre miste che ha dato il via alla stagione 2023 (questa prima edizione mette in palio fino a 500 punti per i ranking ATP e WTA e un montepremi complessivo di 15 milioni di dollari), trasmesso in diretta da SuperTennis.

Nel primo singolare, infatti, una splendida Martina Trevisan, n.27 WTA, ha sconfitto 63 67(4) 75, in tre ore e 14 minuti, la greca Maria Sakkari, n.6 WTA, firmando il terzo successo in sei confronti contro una top ten, il più importante.

Nel secondo singolare Lorenzo Musetti, n.23 ATP, imbattuto fin qui, ha sconfitto Stefanos Sakellaridis, n.803 del ranking, chiamato in extremis a sostituire Michail Pervolarakis (n.506 ATP) in due rapidi set.

United Cup (Australia), cemento – Semifinali

