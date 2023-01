Ritorno vincente di Novak Djokovic ad Adelaide: “Non giocavo dal 2007 qui. È bello rivivere i ricordi di 16 anni fa” (Video)

Quasi due anni dopo, Novak Djokovic è tornato a giocare un match di singolare in Australia e l’esito è stato lo stesso di quasi sempre nella carriera del serbo nella terra dei canguri. Il numero cinque dATP non ha dato alcuna possibilità a Constant Lestienne nel primo turno dell’ATP 250 di Adelaide, in un match in cui non ha dovuto forzare troppo per avere la meglio del francese e vincere il suo primo incontro della stagione.

Nole ha risolto la questione con un netto 6-3, 6-2, giustificando i favori del pronostico con cui è entrato in campo per affrontare il 65° giocatore al mondo. Il trentenne francese, che ha lasciato il circuito Challenger nel 2022, ha tenuto in equilibrio il match per circa 20 minuti e ha avuto anche la prima – e unica – palla break, ma Djokovic ha accelerato il ritmo dal 2-2 nel primo set e non si è più voltato indietro.

Dopo aver perso in doppio con Vasek Pospisil, Djokovic si è assicurato un posto nel secondo turno del singolare, dove affronterà un altro giocatore francese, questa volta Quentin Halys, curiosamente classificato un posto sopra Lestienne. Nole guarda ancora agli Australian Open, dove ha giocato l’ultima volta sul suolo australiano prima di oggi, vincendo la finale nel 2021 contro Daniil Medvedev.

Dopo il match ha dichiarato il serbo: “Sono felice di essere tornato in Australia. Grazie per essere venuti a guardami. Grazie per avermi dato il miglior benvenuto che potessi ricevere. Per la prima partita non posso lamentarmi. Ho giocato molto bene. I primi sei game sono stati molto competitivi. Non l’avevo mai affrontato prima di oggi, gioca in contropiede, non sbaglia molto e assorbe la potenza dell’avversario. Ma quando ho fatto il break nel primo set ho sentito di aver alzato il mio livello e ho giocato un buon tennis per il resto della partita.

Due anni fa siamo rimasti per quindici giorni qui ad Adelaide, ma mi ero appena allenato e non potevamo uscire. Era molto diverso. Non sono mai stato ad Adelaide dal 2007. È bello rivivere i ricordi di 16 anni fa. Credo che dopo il primo set un ragazzo mi abbia chiesto quando avessi vinto il mio primo Grande Slam e io ho pensato che non era ancora nato. Mostra da quanto tempo gioco a tennis”.