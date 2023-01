Rublev lancia Rublo: “Non è abbigliamento. È per promuovere uguaglianza e gentilezza, rendere il mondo un posto migliore”

“Rublo. It’s not about clothes

Rublo has been created to drive awareness around equality and kindness with the hope of making our world a better place.

Choose kindness for yourself, others, and our planet.

We are all people and consist of the same things.

There is goodness at the core of every person”.

Con queste frasi importanti, Andrey Rublev ha presentato il suo nuovo marchio, Rublo (che è anche uno dei suoi soprannomi). Mette subito in chiaro una cosa Andrey: non è un brand sportivo, non è pensato per fare soldi, non è qualcosa di commerciale. È il suo modo di dare un contributo concreto a creare speranza, gentilezza, le condizioni per spingere la gente a fare del mondo un posto migliore.

“Rublo non è qualcosa che riguarda l’abbigliamento. Rublo è stato creato per spingere la consapevolezza sui temi dell’equità e della gentilezza, con la speranza di fare del nostro mondo un posto migliore. Scegliete la gentilezza per voi stessi, e per il nostro pianeta. Siamo tutti persone fatte delle stesse cose. C’è la bontà nel cuore di ogni persona”.

Questa la traduzione dello slogan con il quale il moscovita ha lanciato quest’iniziativa davvero lodevole e inusuale. Rublev è da sempre un personaggio particolare. Un ragazzo di grande talento, uno di quelli che fin da piccolo era considerato un predestinato, ma con un animo sensibile, forse fin troppo complesso e fragile, che spesso l’ha bloccato in momenti importanti della sua carriera. Eppure lui continua a spingere nella sua vita, cerca di superare se stesso e gli avversari, ma restando fedele alle proprie convinzioni.

Appena il suo paese ha invaso l’Ucraina, Andrey si è immediatamente schierato contro la guerra, a favore della pace, del dialogo tra persone e popoli così affini. Prendendosi anche rischi importanti perché la sua famiglia vive ancora in patria (lui da anni fa base a Barcellona). Proprio attraverso un video girato in alcuni angoli della capitale catalana, Rublev presenta il suo nuovo marchio, anzi, concetto di vita e di sostegno a quel che crede giusto: uguaglianza, gentilezza, speranza.

Oltre al video, Andrey ha scritto un messaggio molto personale, con il quale si apre ai suoi fan e non, presentando la sua idea di un marchio con il quale intende offrire un’alternativa al classico modo di fare business, puntando su sostenibilità, uguaglianza e rispetto.

“Ecco qua una fortissima emicrania per la vostra testa. Sono consapevole di essere depresso e di aver sempre pensato fin troppo sulla vita e sulla morte, ma prima che i miei giorni finiscano continuerò a lottare per quello in cui credo, per quello che amo e per chi amo. Abbiamo lavorato a qualcosa di importante e che sento molto mio. Vorrei condividere con voi qualcosa che può essere più grande di un semplice brand, qualcosa che può aiutare le persone, il pianeta. Qualcosa che può essere un simbolo di speranza e gentilezza. Sarà un’annata interessante e mi auguro che tutti insieme potremo aggiungere un po’ di luce a questo mondo così buio”.

Seguiremo i futuri sviluppi di quest’avventura extra campo di Andrey, sicuramente nei prossimi tornei ne parlerà più nel dettaglio. Intanto non possiamo non applaudire il suo essere diverso, fuori dal coro, sinceramente impegnato nel dare un contributo per far riflettere le persone.

Marco Mazzoni