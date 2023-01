Challenger Tigre: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri nel Md

Challenger Tigre – Tabellone Principale – terra

(1) Cerundolo, Juan Manuel vs Droguet, Titouan

Qualifier vs Stodder, Timo

de Jong, Jesper vs Qualifier

(WC) Andreozzi, Guido vs (7) Comesana, Francisco

(4) Casanova, Hernan vs Echargui, Moez

Lavagno, Edoardo vs (WC) Midon, Lautaro

Chepelev, Andrey vs Boscardin Dias, Pedro

(WC) Ambrogi, Luciano Emanuel vs (5) Giannessi, Alessandro

(8) Londero, Juan Ignacio vs Erhard, Mathys

Dutra da Silva, Daniel vs Zhu, Evan

Qualifier vs Weis, Alexander

Dellien, Murkel vs (3) Torres, Juan Bautista

(6) Roca Batalla, Oriol vs Villanueva, Gonzalo

Bertola, Remy vs Qualifier

Atmane, Terence vs Qualifier

Qualifier vs (2) Collarini, Andrea





(1) Otegui, Juan Bautistavs Monzon, Ignacio(WC) Hess, Seanvs (10) Aboian, Valerio

(2) Pereira, Jose vs (WC) Barrena, Alex

Aboian, Leonardo vs (9) Prihodko, Oleg

(3) Briand, Jurgen vs (WC) Arcuschin, Romeo

Vanshelboim, Eric vs (7) Paz, Juan Pablo

(4) Seyboth Wild, Thiago vs Bueno, Gonzalo

Vidal Azorin, Jose Fco. vs (11) Cuevas, Martin

(5) Sanchez Jover, Carlos vs (WC) Ratti, Lucio

Huertas Del Pino Cordova, Arklon vs (8) Leite, Wilson

(6) Descotte, Matias Franco vs (Alt) Farjat, Tomas

(Alt) Alves, Mateus vs (12) Panta, Jorge