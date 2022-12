Challenger Oeiras 1: Il Tabellone Principale e di Quali. 4 azzurri al via

Challenger Oeiras 1 – Tabellone principale – hard

(1) Berankis, Ricardas vs Moroni, Gian Marco

Blanchet, Ugo vs Qualifier

Ejupovic, Elmar vs (WC) Sousa, Pedro

Debru, Gabriel vs (7) Valkusz, Mate

(3) Gigante, Matteo vs Tabur, Clement

Qualifier vs Herbert, Pierre-Hugues

(WC) Oliveira, Goncalo vs Wessels, Louis

Qualifier vs (5) Dougaz, Aziz

(6) Neuchrist, Maximilian vs Neumayer, Lukas

Vacherot, Valentin vs Domingues, Joao

Jianu, Filip Cristian vs Qualifier

Gerch, Lucas vs (4) Medjedovic, Hamad

(8) Collignon, Raphael vs (WC) Faria, Jaime

Giustino, Lorenzo vs Martin Tiffon, Pol

Qualifier vs Qualifier

Decamps, Gabriel vs (2) Clarke, Jay

(1) Vatutin, Alexeyvs Lamasine, Tristan(WC) Rocha, Franciscovs (11) Lajal, Mark

(2) Molleker, Rudolf vs Beaupain, Simon

(WC) Araujo, Pedro vs (7) Ilkel, Cem

(3) Kachmazov, Alibek vs Legout, Timo

(WC) Coelho, Fabio vs (10) Fanselow, Sebastian

(4) De Loore, Joris vs Gutierrez, Oscar Jose

(WC) Rocha, Henrique vs (8) Leshem, Edan

(5) Janvier, Maxime vs Prizmic, Dino

(Alt) Holmgren, August vs (9) Kirkin, Ergi

(6) De Schepper, Kenny vs Friberg, Karl

Marie, Jules vs (12) Vincent Ruggeri, Samuel

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Kenny De Schepper vs Karl Friberg

2. [WC] Francisco Rocha vs [11] Mark Lajal

3. [WC] Henrique Rocha vs [8] Edan Leshem

4. [WC] Pedro Araujo vs [7] Cem Ilkel

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jules Marie vs [12] Samuel Vincent Ruggeri

2. [1] Alexey Vatutin vs Tristan Lamasine

3. [4] Joris De Loore vs Oscar Jose Gutierrez

4. [WC] Fabio Coelho vs [10] Sebastian Fanselow

Court 6 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Maxime Janvier vs Dino Prizmic

2. [Alt] August Holmgren vs [9] Ergi Kirkin

3. [2] Rudolf Molleker vs Simon Beaupain

4. [3] Alibek Kachmazov vs Timo Legout