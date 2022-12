Rafael Nadal : “Spero che non sia la mia ultima volta in Australia”

Rafael Nadal si prepara a difendere la nazionale spagnola nell’edizione inaugurale della United Cup, un evento particolarmente importante perché funge da trampolino di lancio per gli Australian Open. Lo spagnolo confessa che non gli importa nemmeno se questa sarà l’ultima volta che giocherà in Australia e ha anche parlato del fatto che non avrà con sé il figlio piccolo in questo viaggio.

UNITED CUP PER LA PRIMA VOLTA

È sempre diverso quando si gioca in squadra. Siamo abituati a giocare la Coppa Davis o la Fed Cup. Non è una novità al 100%, ma allo stesso tempo è la prima volta che condividiamo le forze tra uomini e donne con dei punti in palio. Sarà emozionante. Sono curioso di vedere come funziona questa nuova competizione e come andranno le cose. Possiamo creare una buona atmosfera, spero che inizieremo bene perché abbiamo un gruppo molto difficile.

L’ULTIMA VOLTA IN AUSTRALIA

Come professionista non si sa mai. Spero che non sia la mia ultima volta in Australia. Quando si arriva a una certa età, non si sa mai quando sarà l’ultima. È ovvio, ma non mi piace parlarne ora. Mi concentrerò sul giocare al massimo livello possibile, in modo da avere la possibilità di essere competitivo e lottare per tutto. Questo è il mio obiettivo. Non penso se sia la mia ultima volta qui o meno.

LONTANO DA SUO FIGLIO

Il primo torneo che ho giocato come padre senza mio figlio con me, ho perso al primo turno. Nel secondo ho viaggiato con lui e sono uscito nella fase a gironi. Ho vinto il mio ultimo incontro, ma devo migliorare. Devo organizzare un po’ la mia vita, come tutti quando hanno un figlio. Sono felice di essere di nuovo in Australia, spero di essere pronto a godermi questo mese qui.