United Cup: Il programma completo di Venerdì 30 Dicembre 2022. Si prosegue anche la sfida tra Italia e Brasile

Ken Rosewall Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Jessica Pegula vs [13] Petra Kvitova

2. [3] Frances Tiafoe vs [13] Tomas Machac

3. vs Doppio Misto

4. [7] Ajla Tomljanovic vs [14] Harriet Dart (non prima ore: 07:30)

5. [7] Alex de Minaur vs [14] Daniel Evans (non prima ore: 09:00)

6. vs Doppio Misto

RAC Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Maria Sakkari vs Viktoriya Tomova

2. [1] Michail Pervolarakis vs Dimitar Kuzmanov

3. vs Doppio Misto

4. [6] Caroline Garcia vs [15] Nadia Podoroska (non prima ore: 07:30)

5. [6] Adrian Mannarino vs [15] Federico Coria (non prima ore: 09:00)

6. vs Doppio Misto

Pat Rafter Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Matteo Berrettini vs [11] Thiago Monteiro

2. [5] Lucia Bronzetti vs [11] Laura Pigossi

3. vs Doppio Misto

4. [9] Stan Wawrinka vs Alexander Bublik (non prima ore: 07:30)

5. [9] Jil Teichmann vs Zhibek Kulambayeva (non prima ore: 09:00)

6. vs Doppio Misto