Nadal confessa di aver giocato la finale di Indian Wells a causa di una diagnosi sbagliata

Rafa Nadal ha rilasciato un’interessante intervista a Marca in cui ha parlato apertamente dei suoi problemi fisici e di quanto sia stato difficile il 2022. Lo spagnolo ha ricordato la sua epica conquista degli Australian Open e dell’essere padre e di cosa potrebbe significare l’addio al tennis.

NADAL E L’IMPORTANZA DI ESSERE PADRE

Ho sempre pensato che sarei diventato padre solo dopo il ritiro. Ora devo convivere con questa nuova realtà. Per fortuna la mia carriera è stata molto più lunga del previsto e devo cercare di essere il più competitivo possibile.

VINCERE GLI AUSTRALIAN OPEN DOPO ESSERE RISULTATO POSITIVO AL COVID 19

Non è stato chiaro andare in Australia, ma a poco a poco ho iniziato a sentirmi bene. Tuttavia, non mi aspettavo affatto quello che è successo a Melbourne, in quella che è stata una delle finali più emozionanti della mia carriera.

HA GIOCATO LA FINALE DI INDIAN WELLS CON UNA DIAGNOSI SBAGLIATA

Alla fine della semifinale avevo dei problemi alle costole e quello stesso giorno non riuscivo nemmeno a respirare nello spogliatoio. I medici mi hanno detto che si trattava di spasmi muscolari, quindi ho deciso di giocare la finale. Se avessi saputo che il problema erano le costole, non sarei andato in campo.