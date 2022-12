Giulio Zeppieri sarà allenato da Massimo Sartori

Notizia interessante di fine anno da Giulio Zeppieri. Il 21enne mancino laziale, protagonista di un torneo di altissimo livello all’ATP 250 di Umag (passò le quali e issò in semifinale dove impegnò duramente Carlos Alcaraz), ha deciso di lasciare coach Fischetti e di iniziare un nuovo percorso con la Horizon tennis di Massimo Sartori. Sarà proprio lo storico coach di Andreas Seppi a seguire la crescita di “Zeppo”, attualmente n. 161 ATP, con un best ranking al n.136 toccato il primo agosto scorso. Riportiamo il messaggio Instagram con il quale Giulio ha annunciato il cambio di team.

“Ciao ragazzi, ho un po’ di cose da dirvi. Il 2022 è stato un anno pieno di cambiamenti per me come tennista e come uomo. Sono molto contento di come ho lavorato e per questo e tanto altro devo ringraziare Peppe Fischetti e l’Enjoy Tennis Center, ma il nostro percorso insieme è finito. Sto cercando la versione migliore di me stesso e ho la fiducia per credere di essere sulla strada giusta. Ho deciso di trasferirmi alla @horizontennishome di Vicenza, dove mi seguiranno in particolare Massimo Sartori, @pindu e Nicola Ceragioli, con la consapevolezza di essere sempre supportato anche dalla @_federtennis. Voglio diventare un professionista completo e spero di vivere un grande 2023. Grazie per le cose belle che mi avete dedicato e che sono certo mi darete nella nuova stagione. Forza”