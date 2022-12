ATP Award: Indian Wells, Queen’s e Doha i migliori tornei per categoria nel 2022

L’ATP ha comunicato i “migliori tornei dell’anno 2022” nelle tre categorie Masters 1000, ATP 500 e ATP 250: sono Indian Wells, Queen’s e Doha. Il riconoscimento è stato stabilito attraverso i voti dei giocatori.

Il BNP Paribas Open di Indian Wells continua il suo dominio nella categoria Masters 1000, aggiudicandosi il premio per l’ottava volta di fila. Non è un caso che i tennisti chiamino l’Indian Wells Tennis Garden “tennis paradise”, per le sue strutture all’avanguardia e i servizi di prim’ordine offerti ai giocatori. Decisivo per il successo dell’evento l’ingresso del magnate dell’informatica Larry Ellison, uno degli uomini più ricchi al mondo, che rilevò i diritti del torneo quando questo versava in una grave crisi economica, portandolo ad essere una sorta di “quinto Slam” grazie a massicci investimenti. Nel 2022 il torneo è stato vinto dal californiano Taylor Fritz. Non nasconde la propria soddisfazione Tommy Haas, oggi direttore del torneo: “Otto volte di fila come miglior torneo, è incredibile. Vedere il duro lavoro di tutto il nostro team riconosciuto in questo modo è qualcosa di cui siamo molto orgogliosi. Stiamo già lavorando sodo per garantire che l’evento del 2023 sia il migliore per giocatori, fan e visitatori da tutto il mondo, e non vedo l’ora di dare il benvenuto a tutti a Tennis Paradise anche il prossimo marzo”.

Lo storico torneo su erba del Queen’s ha ottenuto il premio come miglior ATP 500 per la quarta volta (dopo le vittorie nel 2015, 2016 e 2018). Da due anni il “padrone di casa” è Matteo Berrettini.

Quinto titolo come miglior ATP 250 per Doha (dopo quelli del 2015, 2017, 2019, 2021), evento diretto dall’ex giocatore marocchino Karim Alami. Nato nel 1993, il campione in carica è lo spagnolo Roberto Bautista Agut, uno che scatta sempre benissimo ad inizio stagione.