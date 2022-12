Tiafoe sottolinea l’importanza di Serena e Venus Williams per il tennis

Frances Tiafoe ha fatto un enorme balzo in avanti nella sua carriera nel 2022, con l’apice rappresentato dalla sua partecipazione agli US Open, conclusa solo in semifinale. L’americano ha ora davanti a sé una stagione importante, e nel corso del podcast The Old Man & The Three ha parlato dell’impatto che spera di lasciare nel tennis. E anche quanto siano state importanti per lui Serena e Venus Williams.

“Ricordo quando avevo sette anni e le ho viste giocare la finale di Wimbledon. In uno sport prevalentemente bianco, ho guardato mio padre e ho detto che era una cosa ironica. Non sto dicendo che avrei voluto essere in quel posto perché sono delle cose uniche e speciali, ma mi piacerebbe essere ricordato in quel modo ma so che sia difficile e incredibile. Voglio che i tifosi, anche se non hanno mai visto il tennis, dicano che siano venuti a vedere me. Vorrei anche che più persone di colore giochino a tennis e che sia uno sport più accessibile per tutti. Spero sia la mia eredità”.