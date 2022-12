Mubadala World Tennis Championship 2022: I risultati della prima giornata (LIVE)

ESIBIZIONE – UOMINI: World Tennis Championship (Emirati Arabi), cemento – Quarti di Finale

Exhibit Exhibition The Mubadala World Tennis Championship 2022 Tsitsipas S. Tsitsipas S. 40 1 Norrie C. • Norrie C. A 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Norrie C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

13:00 Tsitsipas S. (Gre) – Norrie C. (Gbr)

15:00 Rublev A. (Rus) – Coric B. (Cro)



Il match deve ancora iniziare

ESIBIZIONE – DONNE: World Tennis Championship (Emirati Arabi), cemento – Finale

Il match deve ancora iniziare

17:00 Jabeur O. (Tun) – Raducanu E. (Gbr)

SABATO 17 DICEMBRE (Diretta Sky Sport Tennis)

Ore 12:00 – Perdente Tsitsipas/Norrie vs. Perdente Rublev/Coric

Non prima delle 14:00 – Casper Ruud vs. Vincente Tsitsipas/Norrie

Non prima delle 16:00 – Carlos Alcaraz vs. Vincente Rublev/Coric

DOMENICA 18 DICEMBRE (Diretta Sky Sport Tennis)

Ore 10:00 – Finale 3/4 Posto

Non prima delle 12:00 – Finale