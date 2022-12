ATP Award 2022: Alcaraz vince il premio di “giocatore più migliorato”

È Carlos Alcaraz il vincitore dell’ATP Award “Most Improved Player 2022”, ossia il tennista che nel corso della stagione è più migliorato.

“Sono davvero felice di ricevere questo premio e voglio ringraziare tutti i miei colleghi che mi hanno votato miglior giocatore dell’anno”, ha dichiarato Alcaraz. “Per me è un risultato straordinario. Quest’anno è stato davvero un buon anno per me, un anno da sogno per me, e sto cercando di migliorare l’anno nel 2023. Grazie mille.”

Alcaraz ha iniziato il 2022 come n.32 nel ranking mondiale, arrivando a toccare la prima posizione del ranking dopo lo splendido successo a US Open, suo primo Slam vinto in carriera (12 settembre). È il tennista più giovane a diventare n.1 (da quando le classifiche sono stilate al computer) e a chiudere in vetta alla classifica una stagione.

Nel 2022 il 19enne di Murcia ha vinto 5 tornei: con il titolo all’ATP 500 a Rio de Janeiro è entrato nella Top 20, quindi ha continuato la sua prepotente ascesa nei due Masters 1000 USA di primavera, dove ha raggiunto la semifinale a Indian Wells e vinto a Miami. Sulla terra battuta il suo gioco ha fatto faville, con i successi a Barcellona e al 1000 di Madrid, tornei nei quali ha superato Rafael Nadal, Novak Djokovic e Alexander Zverev. Dopo aver saltato Roma, ha raggiunto i quarti a Roland Garros.

In estate è stato sconfitto per tre volte consecutive da tennisti italiani (Sinner negli ottavi a Wimbledon, Musetti nella finale di Amburgo, Sinner nella finale di Umag). In Nord America ha raggiunto i quarti a Cincinnati, prima del grande successo a New York contro Ruud in finale (dopo aver sconfitto Sinner nei quarti in quella che è considerata la miglior partita dell’anno). Dopo la semifinale a Basilea, un infortunio muscolare patito al 1000 di Bercy l’ha costretto a saltare le ATP Finals e la fase finale di Coppa Davis. Ha chiuso il 2022 con 57 vittorie e 13 sconfitte.

Il saluto e ringraziamento di Carlos Alcaraz

È il secondo anno consecutivo che Alcaraz è stato nominato come “Most Improved Player” agli ATP Awards. I suoi colleghi candidati nella categoria quest’anno sono stati Maxime Cressy, Jack Draper e Holger Rune.