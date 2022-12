Del Potro fa una scommessa con un utente su twitter che prevede il ritorno alle competizioni ai prossimi US Open

Juan Martín Del Potro ha detto addio al circuito ATP in questa stagione, giocando la sua ultima partita a Buenos Aires, dove ha perso contro Federico Delbonis. Il maledetto infortunio al ginocchio non ha permesso all’argentino di continuare a giocare a tennis, ma la verità è che l’ex top 3 ha sempre lasciato la porta socchiusa per, chissà, competere ancora.

E se Del Potro giocasse agli US Open del prossimo anno? Sembra molto improbabile, ma è stato DelPo ad accettare la sfida di un fan via Twitter. Perché, quel tifoso ha chiesto a Del Potro se avesse accettato di giocare gli US Open del 2023 con l’Argentina vittoriosa ai mondiali. L’Alviceleste non ha esitato. “Facciamolo, farò del mio meglio”, ha detto.

Innanzitutto, bisognera vedere se l’Argentina sarà in grado di battere la Francia in finale. Poi, Del Potro dovrà essere fisicamente in forma per realizzare questo sogno.