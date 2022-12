ATP Challenger Tour 2022, vittorie per nazioni: guida l’Argentina con 23 titoli, Italia terza

Tre successi per Luca Nardi in ATP Challenger

Con la conclusione degli ultimi tornei, vinti dal giovane francese Van Assche a Maia e Lajovic a Maspalomas, va in archivio anche la stagione ATP Challenger 2022.

Stilando una classifica dei paesi che hanno vinto più titoli Challenger con i propri giocatori nel 2022, l’Italia si piazza al terzo posto con 16 successi, dietro all’Argentina con 23 vincitori e la Francia con 22. Ecco la top 10 dei paesi che hanno riportato più titoli nell’annata appena conclusa:

Argentina – 23 titoli

Francia – 22 titoli

Italia – 16 titoli

USA – 12 titoli

Australia – 9 titoli

Gran Bretagna – 9 titoli

Svizzera – 8 titoli

Germania – 7 titoli

Spagna – 7 titoli

Cina – 5 titoli

Ecco la lista dei 16 vincitori azzurri nel 2022:

Luca Nardi – Forlì 1 – gennaio

Gianluca Mager – Grand Canaria – febbraio

Flavio Cobolli – Zadar – marzo

Luca Nardi – Lugano – marzo

Franco Agamenone – Roma – aprile

Matteo Arnaldi – Francavilla al mare – maggio

Andrea Pellegrino – Vicenza – maggio

Lorenzo Musetti – Forlì 6 – maggio

Francesco Maestrelli – Verona – luglio

Francesco Passaro – Trieste – luglio

Raul Brancaccio – San Benedetto – luglio

Luca Nardi – Maiorca – agosto

Marco Cecchinato – Lisbona – settembre

Mattia Bellucci – Saint Tropez – ottobre

Marco Cecchinato – Rio de Janeiro – ottobre

Mattia Bellucci – Vilnius – ottobre

Spiccano i 3 successi di Nardi, quindi i 2 di Cecchinato e Bellucci. Da segnalare che 8 delle 16 vittorie sono arrivate in tornei disputati in Italia, a conferma del fondamentale traino per i nostri giocatori dei tornei organizzati nel nostro Paese.