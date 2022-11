Serie A1 maschile, play off scudetto: Ct Palermo e TC Sinalunga Siena vincono in trasferta. Nel femminile vince il Tc Parioli, pari tra Tc Rungg e Canottieri Casale

Non sono mancate le sorprese nelle gare di andata delle semifinali scudetto ed in quelle delle sfide per non retrocedere della Serie A1 maschile 2022. Il ritorno è in programma domenica 4 dicembre. Anche quest’anno il sito www.federtennis.it propone il live score di tutte le partite per consentire agli appassionati di seguire in tempo reale tutti gli incontri, mentre SuperTennix, la piattaforma streaming della Federazione Italiana Tennis, trasmette in diretta due sfide (tra campionato maschile e femminile).

PLAYOFF

Nella sua seconda semifinale playoff consecutiva il TC Rungg Sudtirol di Federico Gaio ed Elmar Ejupovic ha ceduto in casa per 4-2 al CT Palermo (Salvatore Caruso, Omar Giacalone e lo spagnolo Carlos Gomez Herrera), matricola che ha conservato così l’imbattibilità. Il team siciliano è stato fin qui la squadra più vincente del campionato (cinque successi ed un pareggio e primo posto nel Girone 2). In Alto Adige Caruso & Co. Hanno chiuso 3-1 i singolari difendendo poi il vantaggio nei doppi.

Nell’altra sfida il Park Tennis Genova di Gianluca Mager ed Alessandro Giannessi ha invece perso l’imbattibilità in campionato dopo la sconfitta casalinga per 4-2 rimediata dal TC Sinalunga Siena (Matteo Gigante, Marco Miceli e lo spagnolo Oriol Roca Batalla), altra matricola terribile del torneo. Per i liguri, in parità dopo i singolari, sono stati fatali i doppi.

Risultati dell’andata dei playoff – domenica 27 novembre:

TC Rungg Sudtirol – CT Palermo 2-4

Carlos Gomez Herrera (P) b. Maximilian Figl (R) 61 61

Elmar Ejupovic (R) b. Gabriele Piraino (P) 76(4) 46 64

Omar Giacalone (P) b. Georg Winkler (R) 63 62

Salvatore Caruso (P) b. Federico Gaio (R) 46 63 62

Marco Bortolotti/Maximilian Figl (R) b. Omar Giacalone/Gabriele Piraino (P) 63 60

Salvatore Caruso/Carlos Gomez Herrera (P) b. Federico Gaio/Sebastian Krzysztof Brzezinski (R) 76(5) 64

Park Tennis Genova – TC Sinalunga Siena 2-4

Marcello Serafini (S) b. Luigi Sorrentino (G) 76(2) 60

Alessandro Giannessi (G) b. Oriol Roca Batalla (S) 36 63 61

Marco Miceli (S) b. Alessandro Ceppellini (G) 63 61

Gianluca Mager (G) b. Matteo Gigante (S) 57 76(11) 64

Luca Vanni/Matteo Gigante (S) b. Gianluca Mager/Alessandro Giannessi (G) 63 64

Oriol Roca Batalla/Marcello Serafini (S) b. Davide Cortimiglia/Alessandro Ceppellini (G) 63 62

PLAYOUT

La Canottieri Casale deve ancora aspettare per brindare alla prima vittoria in questa serie A1: nella gara d’andata dei playout, infatti, il club di Casale Monferrato ha pareggiato in casa per 3-3 con il TC Italia Forte dei Marmi di Stefano Travaglia e Walter Trusendi, terzo nel Girone 4 (il più equilibrato di questo campionato), in lizza per un posto nei playoff fino all’ultima giornata.

Nell’anticipo di sabato il TC Prato è stato superato in casa 4-2 dal TC Crema. Peccato per i toscani, in vantaggio dopo i primi due singolari, vinti da Niccolò Baroni e Federico Iannaccone: poi però Samuel Vincent Ruggeri ed Andrey Golubev, a segno sia in singolare che insieme in doppio, hanno ribaltato il risultato insieme all’altro doppio lombardo Ungur/Bresciani. Va ricordato che Crema (come Forte dei Marmi) è la formazione finita ai playoff col maggior bottino di punti (8).

Sconfitta casalinga per il TC Genova del Next Gen Matteo Arnaldi, battuto 5-1 dallo Sporting Club Sassuolo di Enrico Dalla Valle, Federico Bondioli e del tedesco Daniel Masur, a segno sia in singolare che in doppio.

Infine lo Junior Perugia del Nex Gen Francesco Passaro, ultimo nel Girone 4 – il più equilibrato di tutti – e che si è ritrovato a giocare i playout nonostante i 7 punti conquistati, si è imposto per 6-0 sul New Tennis Torre del Greco, campione uscente, finito terzo nel Girone 2 dopo la sconfitta a tavolino per impraticabilità del campo nell’incontro casalingo non disputato contro il TC Pistoia nell’ultima giornata. Il team campano ha già più di un piede in A2.

Risultati dell’andata dei playout – domenica 27 novembre:

Società Canottieri Casale – TC Italia Forte dei Marmi 3-3

Lorenzo Carboni (I) b. Gregorio Biondolillo (C) 76(5) 63

Corentin Denolly (C) b. Walter Trusendi (I) 76(3) 61

Stefano Travaglia (I) b. Facundo Juarez (C) 62 64

Alessio Demichelis (C) b. Marco Furlanetto (I) 36 63 76(1)

Corentin Denolly/Marco Bella (C) c. Lorenzo Carboni/Marco Furlanetto (I) 67(8) 62 10-5

Stefano Travaglia/Walter Trusendi (I) b. Alessio Demichelis/Gregorio Biondolillo (C) 76(8) 63

TC Prato – TC Crema 2-4 (giocata sabato 26 novembre)

Niccolò Baroni (P) b. Lorenzo Bresciani (C) 61 36 75

Federico Iannaccone (P) b. Adrian Ungur (C) 62 63

Samuel Vincent Ruggeri (C) b. Nicolas Edgar Carlo Parrizia (P) 63 76(5)

Andrey Golubev (C) b. Leone De Marzi (P) 60 60

Adrian Ungur/Lorenzo Bresciani (C) b. Niccolò Baroni/Leone De Marzi (P) 60 62

Samuel Vincent Ruggeri/Andrey Golubev (C) b. Federico Iannaccone/Nicolas Edgar Carlo Parrizia (P) 62 64

TC Genova – Sporting Club Sassuolo 1-5

Federico Bondioli (S) b. Gianluca Cadenasso (G) 61 63

Francesco Picco (G) b. Mattia Ricci (S) 61 63

Enrico Dalla Valle (S) b. Antoine Julien Escofier (G) 26 62 64

Daniel Masur (S) b. Matteo Arnaldi (G) 63 76(4)

Giulio Mazzoli/Daniel Masur (S) b. Francesco Picco/Gianluca Cadenasso (G) 64 64

Federico Bondioli/Enrico Dalla Valle (S) b. Matteo Arnaldi/Antoine Julien Escofier (G) 75 36 10-8

Junior Perugia – New Tennis Torre del Greco 6-0

Tomas Gerini (P) b. Giovanni Cozzolino 60 61

Tomislav Brkic (P) b. Raffaele Barba (N) 61 62

Gilberto Casucci (P) b. Filippo Palumbo (N) 62 60

Francesco Passaro (P) b. Antonio Marigliano (N) 63 62

Francesco Passaro/Gilberto Casucci (P) b. Filippo Palumbo/Giovanni Cozzolino (N) 3-0 rit.

Tomislav Brkic/Andrea Ribaldi Militi (P) b. Raffaele Barba/Antonio Marigliano (N) 63 61

Si sono giocate le gare di andata delle semifinali scudetto e quelle delle sfide per non retrocedere della Serie A1 femminile 2022. Il ritorno è in programma sabato 3 e domenica 4 dicembre. Anche quest’anno il sito www.federtennis.it propone il live score di tutte le partite per consentire agli appassionati di seguire in tempo reale tutti gli incontri, mentre SuperTennix, la piattaforma streaming della Federazione Italiana Tennis, trasmette in diretta due sfide (tra campionato maschile e femminile).

PLAYOFF

E’ finita 2-2 la semifinale di andata tra il TC Rungg Sudtirol, che insegue la seconda finale consecutiva, e la Canottieri Casale, giocata sabato in Alto Adige (il club altoatesino è l’unico ad essere approdato nei playoff scudetto sia con la squadra femminile che con quella maschile). Per le padrone di casa a segno l’olandese Quirine Lemoine sia in singolare che in doppio in coppia con Verena Meliss mentre i punti del club piemontese portano la firma di Lisa Pigato e Jessica Pieri. Il match di ritorno domenica 4 dicembre.

Nell’altra semifinale le campionesse in carica del Tc Parioli (Nastassja Burnett, Beatrice Lombardo, Martina Di Giuseppe) hanno messo una seria ipoteca sulla finale superando a Roma per 3-1 il Tennis Beinasco, che aveva chiuso in testa il Girone 2. A mantenere una chance di ribaltare il risultato nella gara di ritorno, in programma domenica 4 dicembre, il doppio vinto da di Giulia Gatto Monticone e Giulia Pairone.

Risultati dell’andata dei playoff – domenica 27 novembre:

TC Rungg Sudtirol – Società Canottieri Casale 2-2 (giocata sabato 26 novembre)

Lisa Pigato (C) b. Martina Spigarelli (R) 64 63

Quirine Yannicke Lemoine (R) b. Anastasia Kulikova (C) 76(4) 76(6)

Jessica Pieri (C) b. Verena Meliss (R) 61 63

Quirine Yannicke Lemoine/Verena Meliss (R) c. Lisa Pigato/Deborah Chiesa (C) 75 64

Tc Parioli – Tennis Beinasco 3-1

Martina Di Giuseppe (P) b. Giulia Gatto-Monticone (B) 63 62

Beatrice Lombardo (P) b. Giulia Pairone (B) 63 61

Nastassja Burnett (P) b. Anna Turco (B) 61 60

Giulia Gatto-Monticone/Giulia Pairone (B) b. Martina Di Giuseppe/Beatrice Lombardo (P) 62 76(4)

PLAYOUT

Nell’anticipo di sabato il Tc Genova mette subito le cose in chiaro: grazie a Lucia Bronzetti e Denise Valente, a segno sia nei rispettivi singolari che in doppio, supera 3-1 la matricola AT Verona Falconeri (Raggi, Moratelli e la greca Grammatikopoulou), che ha affrontato questa serie A1 senza alcun timore reverenziale mancando davvero di un soffio i playoff (terza nel Girone 1 con 10 punti!) e che domenica 4 dicembre proverà a rimettere in discussione la permanenza in A1.

Nell’altra sfida il BAL Lumezzane (Anastasia Piangerelli, Chiara Carini, Rubina De Ponti) è stato sconfitto in casa per 4-0 dal TC Italia Forte dei Marmi (Jasmine Paolini, Claudia Giovine, Anastasia Bertacchi), finito al terzo posto con tre vittorie e tre sconfitte in un combattutissimo Girone 2. Nella gara di ritorno – sabato 3 dicembre – al club toscano basterà vincere un match soltanto per assicurarsi la permanenza in A1.

Risultati dell’andata dei playout – domenica 27 novembre:

Tc Genova – AT Verona Falconeri 3-1 (giocata sabato 26 novembre)

Lucia Bronzetti (G) b. Valentini Grammatikopoulou (V) 64 62

Angelica Moratelli (V) b. Martina Caregaro (G) 60 75

Denise Valente (G) b. Angelica Raggi (V) 60 60

Lucia Bronzetti/ Denise Valente (G) b. Valentini Grammatikopoulou/Angelica Moratelli (V) 63 75

BAL Lumezzane – TC Italia 0-4

Jasmine Paolini (I) b. Chiara Catini (L) 61 61

Anastasia Bertacchi (I) b. Anastasia Piangerelli (L) 76(4) 76(10)

Claudia Giovine (I) b. Rubina Marta De Ponti (L) 62 64

Anastasia Bertacchi/Jasmine Paolini (I) b. Chiara Catini/Rubina Marta De Ponti (L) 62 62