Bianca Andreescu ha scelto un nuovo allenatore

Bianca Andreescu, ex top 5 mondiale e campionessa degli US Open 2019, è motivata a tornare al suo miglior tennis nel 2023 e questo venerdì è stato reso noto il nome del suo nuovo allenatore. Si tratta di Christophe Lambert, con cui ha lavorato in gioventù e che attualmente era impegnato nella Federazione neozelandese.

“Bianca mi ha chiamato per chiedermi di allenarla e io ho accettato immediatamente”, ha rivelato Lambert, che si è dimesso dal suo precedente incarico in Nuova Zelanda.