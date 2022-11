Challenger Andria, Valencia, Temuco e Yokkaichi: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

CHALLENGER Andria (Italia) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

ATP Andria Evgeny Karlovskiy [4] Evgeny Karlovskiy [4] 0 0 Simone Roncalli Simone Roncalli 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

1. [4/Alt] Evgeny Karlovskiy vs Simone Roncalli

2. [WC] Giuseppe Tresca vs [11] Illya Marchenko



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Arthur Fils vs Mirko Martinez



Il match deve ancora iniziare

4. [2] Denis Yevseyev vs [WC] Fabrizio Andaloro



Il match deve ancora iniziare

5. Denis Istomin vs [12] David Poljak



Il match deve ancora iniziare

6. Francesco Forti vs [9] Giovanni Oradini



Il match deve ancora iniziare

Campo Arpex – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Gabriel Debru vs [10] Stuart Parker



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Raphael Collignon vs [WC] Lorenzo Rottoli



Il match deve ancora iniziare

3. Koray Kirci vs [8] Henri Squire



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Luca Fantini vs [7] Andrew Paulson



Il match deve ancora iniziare

5. [6] Mathys Erhard vs Sebastian Gima



Il match deve ancora iniziare

6. [5] Alibek Kachmazov vs Marcello Serafini



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Valencia (Spagna) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

ATP Valencia Mario Mansilla Diez Mario Mansilla Diez 0 0 Gian Marco Moroni [11] Gian Marco Moroni [11] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

1. [WC] Mario Mansilla Diezvs [11] Gian Marco Moroni

2. [WC] Andres Santamarta Roig vs [9] Rudolf Molleker



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Oriol Roca Batalla vs Giovanni Fonio



ATP Valencia Oriol Roca Batalla [3] Oriol Roca Batalla [3] 0 0 Giovanni Fonio Giovanni Fonio 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

2. [4] Salvatore Caruso vs [WC] Alvaro Peiro Serrano



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Duje Ajdukovic vs Eduard Esteve Lobato



ATP Valencia Duje Ajdukovic [6] Duje Ajdukovic [6] 0 0 Eduard Esteve Lobato Eduard Esteve Lobato 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

2. [5] Javier Barranco Cosano vs Oscar Jose Gutierrez



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Ivan Gakhov vs Carlos Sanchez Jover (non prima ore: 12:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Alvaro Lopez San Martin vs [7] Edoardo Lavagno



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Pablo Llamas Ruiz vs [8] Kenny De Schepper



ATP Valencia Pablo Llamas Ruiz Pablo Llamas Ruiz 0 0 Kenny De Schepper [8] Kenny De Schepper [8] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

2. Moez Echargui vs [12] Alejandro Moro Canas



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Jose Fco. Vidal Azorin vs [10] Andrey Chepelev (non prima ore: 12:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [2] Alessandro Giannessi vs Alberto Barroso Campos



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Temuco (Cile) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. Gonzalo Achondovs [12/Alt] Nicolas Villalon

2. [Alt] Sebastian Santibanez vs [11] Cristobal Castro



Il match deve ancora iniziare

3. Courtney John Lock vs [10/Alt] Victor Nunez



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Tomas Farjat vs [WC] Thomas Menzel



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Piero Fernandez vs [8] Guido Andreozzi



Il match deve ancora iniziare

CANCHA 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Benjamin Torres vs [9] Preston Brown



Il match deve ancora iniziare

2. [5] Tomas Lipovsek Puches vs [Alt] Sergio Galdos



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Alafia Ayeni vs [WC] Diego Ortiz Gamonal



Il match deve ancora iniziare

4. [6/Alt] Federico Zeballos vs [Alt] Luis David Martinez



Il match deve ancora iniziare

5. Boris Arias vs [7] Blaise Bicknell



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Yokkaichi (Giappone) – 1°Turno Qualificazione, cemento

ATP Yokkaichi Rimpei Kawakami [3] Rimpei Kawakami [3] 2 6 6 Yusuke Takahashi Yusuke Takahashi 6 1 0 Vincitore: Kawakami Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 R. Kawakami 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Y. Takahashi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 R. Kawakami 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Y. Takahashi 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 R. Kawakami 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Y. Takahashi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 R. Kawakami 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Y. Takahashi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 R. Kawakami 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 Y. Takahashi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 R. Kawakami 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-0 → 3-0 Y. Takahashi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 R. Kawakami 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Takahashi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 R. Kawakami 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Y. Takahashi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 R. Kawakami 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 R. Kawakami 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 R. Kawakami 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 0-1

1. [3] Rimpei Kawakamivs Yusuke Takahashi

2. [2] Jason Jung vs [Alt] Masamichi Imamura



ATP Yokkaichi Jason Jung [2] Jason Jung [2] 6 6 Masamichi Imamura Masamichi Imamura 4 3 Vincitore: Jung Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Imamura 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 J. Jung 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 5-3 M. Imamura 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 J. Jung 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-1 → 5-1 M. Imamura 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 J. Jung A-40 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Imamura 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Jung 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Imamura 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Jung 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 M. Imamura 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 J. Jung 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Imamura 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 J. Jung 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Imamura 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Jung 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Imamura 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Jung 40-30 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 M. Imamura 0-15 0-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

3. [Alt] Toshihide Matsui vs [10] James Trotter



ATP Yokkaichi Toshihide Matsui Toshihide Matsui 4 4 James Trotter [10] James Trotter [10] 6 6 Vincitore: Trotter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Trotter 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 T. Matsui 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 J. Trotter 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 T. Matsui 15-0 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 2-4 → 3-4 J. Trotter 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 2-3 → 2-4 T. Matsui 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Trotter 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 T. Matsui 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 J. Trotter 15-0 30-0 ace ace 1-0 → 1-1 T. Matsui 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Trotter 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 T. Matsui 30-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Trotter 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-4 → 3-5 T. Matsui 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Trotter 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 2-3 → 2-4 T. Matsui 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 J. Trotter 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 T. Matsui 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Trotter 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Matsui 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Sub Center – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Daisuke Sumizawa vs [7] Yuki Mochizuki



ATP Yokkaichi Daisuke Sumizawa Daisuke Sumizawa 2 7 3 Yuki Mochizuki [7] Yuki Mochizuki [7] 6 5 6 Vincitore: Mochizuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Y. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 D. Sumizawa 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Y. Mochizuki 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Sumizawa 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 Y. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Sumizawa 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Y. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 1-2 D. Sumizawa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Y. Mochizuki 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 D. Sumizawa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Y. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 D. Sumizawa 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Y. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 D. Sumizawa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Y. Mochizuki 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-4 → 2-5 D. Sumizawa 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Y. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 D. Sumizawa 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 1-2 → 1-3 Y. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Sumizawa 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Y. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Sumizawa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Y. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Sumizawa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Y. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 D. Sumizawa 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 Y. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 D. Sumizawa 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Y. Mochizuki 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

2. Chak Lam Coleman Wong vs [8] Shuichi Sekiguchi



ATP Yokkaichi Chak Lam Coleman Wong Chak Lam Coleman Wong 2 1 Shuichi Sekiguchi [8] Shuichi Sekiguchi [8] 6 6 Vincitore: Sekiguchi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Lam Coleman Wong 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 S. Sekiguchi 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 C. Lam Coleman Wong 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 S. Sekiguchi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 0-3 → 1-3 C. Lam Coleman Wong 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 S. Sekiguchi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 C. Lam Coleman Wong 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Sekiguchi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-5 → 2-6 C. Lam Coleman Wong 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 S. Sekiguchi 15-0 30-0 2-3 → 2-4 C. Lam Coleman Wong 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-3 → 2-3 S. Sekiguchi 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 C. Lam Coleman Wong 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Sekiguchi 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Lam Coleman Wong 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [5] Makoto Ochi vs [WC] Asahi Yamanaka



ATP Yokkaichi Makoto Ochi [5] Makoto Ochi [5] 6 6 Asahi Yamanaka Asahi Yamanaka 0 1 Vincitore: Ochi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Yamanaka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-1 → 6-1 M. Ochi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Yamanaka 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 M. Ochi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 A. Yamanaka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Ochi 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 df 1-0 → 2-0 A. Yamanaka 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 M. Ochi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 A. Yamanaka 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 M. Ochi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 A. Yamanaka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 M. Ochi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Yamanaka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 5 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Tsung-Hao Huang vs [WC] Asahi Harazaki



ATP Yokkaichi Tsung-Hao Huang [6] Tsung-Hao Huang [6] 3 6 4 Asahi Harazaki Asahi Harazaki 6 4 6 Vincitore: Harazaki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 T. Huang 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 A. Harazaki 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 T. Huang 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Harazaki 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Huang 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 A. Harazaki 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 T. Huang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Harazaki 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 T. Huang 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Harazaki 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Huang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Harazaki 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 T. Huang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Harazaki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 T. Huang 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 A. Harazaki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 T. Huang 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 A. Harazaki 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Huang 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Harazaki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Huang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 A. Harazaki 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 T. Huang 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Harazaki 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 T. Huang 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 A. Harazaki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Huang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Harazaki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Huang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [4] Colin Sinclair vs [PR] Renta Tokuda



ATP Yokkaichi Colin Sinclair [4] Colin Sinclair [4] 6 7 Renta Tokuda Renta Tokuda 1 5 Vincitore: Sinclair Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Sinclair 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 R. Tokuda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 C. Sinclair 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 5-4 → 5-5 R. Tokuda 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 C. Sinclair 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 R. Tokuda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 C. Sinclair 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 R. Tokuda 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 C. Sinclair 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 R. Tokuda 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 C. Sinclair 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 2-0 R. Tokuda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Sinclair 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 R. Tokuda 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 C. Sinclair 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 R. Tokuda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 C. Sinclair 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-0 → 3-0 R. Tokuda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 C. Sinclair 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

3. [1] Marc Polmans vs [Alt] Takuya Kumasaka



ATP Yokkaichi Marc Polmans [1] Marc Polmans [1] 6 6 Takuya Kumasaka Takuya Kumasaka 0 3 Vincitore: Polmans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Polmans 15-0 ace 30-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 T. Kumasaka 40-30 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 M. Polmans 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 T. Kumasaka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 T. Kumasaka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Polmans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Kumasaka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Polmans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 T. Kumasaka 15-0 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 M. Polmans 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 4-0 → 5-0 T. Kumasaka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 T. Kumasaka 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 7 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Ryuki Tsutsumi vs [12] Duckhee Lee



ATP Yokkaichi Ryuki Tsutsumi Ryuki Tsutsumi 0 1 Duckhee Lee [12] Duckhee Lee [12] 6 6 Vincitore: Lee Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Tsutsumi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 D. Lee 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 R. Tsutsumi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 D. Lee 0-15 0-30 0-40 0-3 → 1-3 R. Tsutsumi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 D. Lee 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 R. Tsutsumi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 D. Lee 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 R. Tsutsumi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-4 → 0-5 D. Lee 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 R. Tsutsumi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 D. Lee 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 R. Tsutsumi 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

2. [WC] Koki Matsuda vs [9] Arjun Kadhe



ATP Yokkaichi Koki Matsuda Koki Matsuda 7 6 6 Arjun Kadhe [9] Arjun Kadhe [9] 5 7 2 Vincitore: Matsuda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 K. Matsuda 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 A. Kadhe 0-15 15-30 30-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 K. Matsuda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 A. Kadhe 15-0 15-15 15-40 3-1 → 4-1 K. Matsuda 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 A. Kadhe 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 K. Matsuda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Kadhe 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 A. Kadhe 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 K. Matsuda 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Kadhe 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 K. Matsuda 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 5-3 → 5-4 A. Kadhe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 K. Matsuda 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Kadhe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 4-1 → 4-2 K. Matsuda 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 A. Kadhe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 K. Matsuda 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Kadhe 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 K. Matsuda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Kadhe 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 K. Matsuda 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Kadhe 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 K. Matsuda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Kadhe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 K. Matsuda 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 A. Kadhe 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 K. Matsuda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Kadhe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Matsuda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Kadhe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Matsuda 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Keisuke Saitoh vs [11] Ryota Tanuma