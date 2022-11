Roger Federer realizza a Tokyo il sogno di alcuni tennisti giapponesi e riprende in mano la racchetta (Video)

Roger Federer è a Tokyo in questi giorni per partecipare a una campagna pubblicitaria di Uniqlo. Oltre a tenere un discorso, il tennista svizzero ormai ritirato dal tennis giocato ha colto l’occasione per riprendere in mano la racchetta e realizzare il sogno di molti giovani giocatori giapponesi.

Il 41enne tennista ha giocato con diversi giovani promettenti e non, creando un sentimento di nostalgia per molti di coloro che pensavano un giorno di poter giocare contro di lui.