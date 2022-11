ATP aumenta di 37,5 milioni di dollari i prize money nel 2023, più 75% per i Challenger

Dalle parole ai fatti. Andrea Gaudenzi aveva annunciato più volte durante le prime fasi del suo mandato che l’intenzione dell’organo che gestisce il tour Pro maschile era quella di aumentare in modo considerevole i premi in denaro, arrivando in futuro all’ideale spartizione “50-50%” dei ricavi tra tornei e giocatori. Durante il massimo evento gestito dall’ATP, le Finals di Torino, è stato annunciato un incremento considerevole dei prize money per la prossima stagione, incluso un balzo notevolissimo per i tornei Challenger.

“È il più grande aumento annuale dei compensi per i giocatori nella sua storia” recita il comunicato. Si tratta di ben 37,5 milioni di dollari, che eleva il compenso totale dei tornei ATP Tour e ATP Challenger Tour a 217,9 milioni per la stagione 2023, un record assoluto. I giocatori riceveranno un aumento di 18,6 milioni nei premi pagati nei tornei ATP Tour, crescita guidata dall’espansione di tre tornei ATP Masters 1000 (Roma, Madrid, Shanghai) che passano da otto a 12 giorni. Altri due eventi ATP Masters 1000 si espanderanno nel 2025.

L’aumento record include anche il tanto atteso incremento dei prize money per i tornei della categoria Challenger: si passa dai 12,1 milioni complessivi di questa stagione a 21,1 milioni, con un più 75%. Sembra quindi che sia stata finalmente accolta la richiesta pressante dei tanti tennisti che giocando prevalentemente nel tour Challenger soffrivano di difficoltà economiche viste gli ingenti costi annuali sostenuti per i viaggi.

Così Andrea Gaudenzi nel comunicato: “I nostri giocatori sono atleti di livello mondiale ed è nostra priorità assicurarci che vengano ricompensati di conseguenza. Questi aumenti record nel 2023 sono una dichiarazione forte per l’ATP Tour e sottolineano il nostro impegno ad alzare l’asticella nel tennis. Parla anche dei progressi collettivi che siamo stati in grado di fare come sport nell’ambito del piano strategico OneVision. C’è un immenso potenziale di crescita nel nostro sport quando lavoriamo insieme”.