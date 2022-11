Atp Finals: Djokovic prenota il bis, riscatto per Medvedev contro Tsitsipas? (con il programma di domani)

Inizio promettente di Novak Djokovic nelle Atp Finals in programma a Torino. Il serbo, che non vince l’atto finale della stagione dal 2015, ha sconfitto in due set Stefanos Tsitsipas e nel singolare che aprirà il programma di mercoledì 16 novembre affronterà Andrey Rublev, vincitore al terzo set nel derby contro Danil Medvedev. Per i bookmaker, riporta Agipronews, Nole vede il bis e il primo posto in solitaria in vetta al girone in quota a 1,36 contro il 3,10 di Rublev. Per il risultato avanti un altro 2-0 per Djokovic, offerto a 1,90, mentre la vittoria in due set del russo si gioca a 5,25.

In serata praticamente una gara da dentro o fuori tra Stefanos Tsitsipas e Danil Medvedev, entrambi sconfitti all’esordio. I bookie vedono il riscatto del russo, dato vincente a 1,40 con il greco proposto a 2,90. Favorito un finale in due set, a 1,52, ma occhio all’arrivo al terzo parziale – come nell’ultimo precedente di Cincinnati – fissato a 2,25 volte la posta.

Centre Court – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs [4] Nikola Mektic / Mate Pavic

2. [6] Andrey Rublev vs [7] Novak Djokovic (non prima ore: 14:00)

3. [5] Ivan Dodig / Austin Krajicek vs [8] Thanasi Kokkinakis / Nick Kyrgios (non prima ore: 18:30)

4. [2] Stefanos Tsitsipas vs [4] Daniil Medvedev (non prima ore: 21:00)