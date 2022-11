Challenger Helsinki, Drummondville, Kobe, Champaign e San Leopoldo: I risultati con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

CHALLENGER Helsinki (Finlandia) -1° Turno, cemento (al coperto)

ATP Helsinki Pablo Andujar [6] • Pablo Andujar [6] 0 3 3 Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 0 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Andujar 3-5 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 P. Andujar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Y. Hanfmann 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 P. Andujar 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Andujar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 P. Andujar 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 P. Andujar 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 P. Andujar 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 P. Andujar 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 1-1 → 1-2 P. Andujar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1. [6] Pablo Andujarvs Yannick Hanfmann

2. [1] Pavel Kotov vs [Alt] Altug Celikbilek



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Leevi Saatela vs Ryan Peniston (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Filip Bergevi / Niklas Schell vs Eero Vasa / Otto Virtanen



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. [Q] Stefano Travaglia vs [Q] Mikhail Kukushkin



ATP Helsinki Stefano Travaglia • Stefano Travaglia 15 2 2 Mikhail Kukushkin Mikhail Kukushkin 0 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Travaglia 15-0 2-4 M. Kukushkin 40-15 40-30 2-3 → 2-4 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 M. Kukushkin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Kukushkin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-5 → 2-6 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 M. Kukushkin 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-3 → 0-4 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

2. [LL] Evgeny Karlovskiy vs Alexander Ritschard



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Tomas Machac vs [Q] Alibek Kachmazov



Il match deve ancora iniziare

4. [Alt] Dimitar Kuzmanov vs Hugo Gaston



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. [Q] Oleksii Krutykh vs Alexander Shevchenko



ATP Helsinki Oleksii Krutykh Oleksii Krutykh 2 3 Alexander Shevchenko Alexander Shevchenko 6 6 Vincitore: Shevchenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Shevchenko 0-15 15-15 40-15 3-5 → 3-6 O. Krutykh 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-5 → 3-5 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-4 → 2-5 O. Krutykh 15-0 15-15 30-15 1-4 → 2-4 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 O. Krutykh 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 O. Krutykh 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 O. Krutykh 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 O. Krutykh 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-3 → 1-4 O. Krutykh 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 A. Shevchenko 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 O. Krutykh 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Shevchenko 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Vit Kopriva vs [8] Jelle Sels



ATP Helsinki Vit Kopriva Vit Kopriva 0 0 Jelle Sels [8] Jelle Sels [8] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

3. [Q] Leandro Riedi vs [Q] Giovanni Mpetshi Perricard



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Reese Stalder / Petros Tsitsipas vs Maximilian Marterer / Vitaliy Sachko



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Drummondville (Canada) -1° Turno, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. [PR] Julian Ocleppovs [6] Antoine Escoffier

2. [Q] Max Hans Rehberg vs Charles Broom



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Joshua Lapadat vs Ulises Blanch (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [8] Gabriel Diallo vs [Q] Kai Wehnelt (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [3] Vasek Pospisil vs [Q] Liam Draxl (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

6. Alexis Galarneau / Benjamin Sigouin vs [2] Evan King / Max Schnur



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00)

1. Harold Mayot vs Maximilian Neuchrist



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Roy Smith vs Aziz Dougaz



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Maks Kasnikowski vs Skander Mansouri (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [LL] Roko Horvat vs [LL] Constantin Frantzen



Il match deve ancora iniziare

5. Valentin Vacherot vs [2] Michael Mmoh



Il match deve ancora iniziare

6. [1] Julian Cash / Henry Patten vs Michael Geerts / Edan Leshem



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Champaign (USA) – 1° Turno, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Denis Kudlavs Nicolas Alvarez Varona

2. [Q] Alexander Petrov vs Keegan Smith



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Ethan Quinn vs [WC] Mathis Debru



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Karlis Ozolins vs [4] Ben Shelton



Il match deve ancora iniziare

5. Aidan McHugh vs [6] Aleksandar Vukic (non prima ore: 00:00)



Il match deve ancora iniziare

6. [WC] Hunter Heck vs [2] Steve Johnson



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Strong Kirchheimer vs [8] Juncheng Shang



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] August Holmgren vs Paul Jubb



Il match deve ancora iniziare

3. Tennys Sandgren vs Benjamin Lock



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Christopher Eubanks vs Adam Walton



Il match deve ancora iniziare

5. [Q] Patrick Kypson vs [Q] Inaki Montes-De La Torre



Il match deve ancora iniziare

6. Lucas Gerch vs Nick Chappell



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Sao Leopoldo (Brasile) – 1° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [2] Moez Echarguivs [8/WC] Leo Borg

2. [7/WC] Matheus Pucinelli De Almeida vs Daniel Dutra da Silva (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Thiago Seyboth Wild vs [3] Franco Agamenone



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Felipe Meligeni Alves vs Juan Bautista Torres



Il match deve ancora iniziare

QUADRA 4 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Mateus Alves vs [9] Orlando Luz



Il match deve ancora iniziare

2. [WC] Joao Fonseca vs Thiago Agustin Tirante (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Facundo Bagnis vs Pedro Boscardin Dias



Il match deve ancora iniziare

4. Mariano Navone vs [8] Gastao Elias



Il match deve ancora iniziare

QUADRA 8 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Juan Pablo Paz vs [12] Fernando Yamacita



Il match deve ancora iniziare

2. Francisco Comesana vs Roman Andres Burruchaga (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Gonzalo Villanueva vs [6] Facundo Diaz Acosta



Il match deve ancora iniziare

ATP Kobe Shintaro Imai Shintaro Imai 6 6 Hiroki Moriya Hiroki Moriya 4 3 Vincitore: Imai Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Moriya 0-15 0-30 0-40 df 15-40 5-3 → 6-3 S. Imai 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 S. Imai 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 H. Moriya 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 S. Imai 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Imai 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Moriya 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Imai 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-3 → 5-4 S. Imai 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 H. Moriya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 S. Imai 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 H. Moriya 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 S. Imai 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 H. Moriya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Imai 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Moriya 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

1. [WC] Shintaro Imaivs Hiroki Moriya

2. Zdenek Kolar vs [PR] Tatsuma Ito



ATP Kobe Zdenek Kolar Zdenek Kolar 30 6 2 Tatsuma Ito • Tatsuma Ito 30 3 0 Vincitore: Kolar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Ito 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 2-0 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 T. Ito 0-15 0-30 df 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 T. Ito 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 5-2 → 5-3 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 T. Ito 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 4-2 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Ito 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Z. Kolar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Ito 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Z. Kolar 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [Alt] Sho Shimabukuro vs Yasutaka Uchiyama



ATP Kobe Sho Shimabukuro Sho Shimabukuro 0 5 Yasutaka Uchiyama • Yasutaka Uchiyama 0 1 Vincitore: Shimabukuro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Y. Uchiyama 5-1 S. Shimabukuro 0-15 15-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 S. Shimabukuro 0-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 3-0 → 4-0 Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 S. Shimabukuro 15-0 30-0 30-15 df 30-30 1-0 → 2-0 Y. Uchiyama 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

4. [PR] Yuichi Sugita vs [Alt] Beibit Zhukayev (non prima ore: 05:50)



ATP Kobe Yuichi Sugita Yuichi Sugita 6 4 4 Beibit Zhukayev Beibit Zhukayev 4 6 6 Vincitore: Zhukayev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Y. Sugita 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 B. Zhukayev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 B. Zhukayev 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Zhukayev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 2-2 → 2-3 Y. Sugita 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Zhukayev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 Y. Sugita 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Zhukayev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Sugita 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 B. Zhukayev 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 4-4 → 4-5 Y. Sugita 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 B. Zhukayev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Y. Sugita 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 B. Zhukayev 15-0 15-15 df 30-15 3-1 → 3-2 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 B. Zhukayev 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 1-1 → 2-1 Y. Sugita 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Zhukayev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 B. Zhukayev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 Y. Sugita 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 B. Zhukayev 15-0 15-15 40-15 4-2 → 4-3 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 B. Zhukayev 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 B. Zhukayev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 ace 2-0 → 2-1 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 B. Zhukayev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

5. [5] James Duckworth vs [WC] Shinji Hazawa



ATP Kobe James Duckworth [5] James Duckworth [5] 4 4 Shinji Hazawa Shinji Hazawa 6 6 Vincitore: Hazawa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Hazawa 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 4-5 S. Hazawa 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 2-4 → 3-4 S. Hazawa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 S. Hazawa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 1-1 → 1-2 S. Hazawa 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Duckworth 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Hazawa 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Duckworth 30-15 40-15 40-30 df ace 3-5 → 4-5 S. Hazawa 15-0 ace 30-0 ace 3-4 → 3-5 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 S. Hazawa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 S. Hazawa 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 J. Duckworth 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 S. Hazawa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

COURT B – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Kaichi Uchida vs Ramkumar Ramanathan



ATP Kobe Kaichi Uchida [4] Kaichi Uchida [4] 4 6 3 Ramkumar Ramanathan Ramkumar Ramanathan 6 4 6 Vincitore: Ramanathan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 R. Ramanathan 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-5 → 3-6 K. Uchida 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 R. Ramanathan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 K. Uchida 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 R. Ramanathan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 K. Uchida 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 1-2 → 1-3 R. Ramanathan 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 K. Uchida 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Ramanathan 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Uchida 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 R. Ramanathan 30-40 30-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 K. Uchida 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 R. Ramanathan 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 40-A 3-3 → 4-3 K. Uchida 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Ramanathan 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 K. Uchida 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 R. Ramanathan 15-0 30-0 1-1 → 1-2 K. Uchida 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Ramanathan 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Uchida 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 K. Uchida 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Ramanathan 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 2-4 → 3-4 K. Uchida 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Ramanathan 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 1-4 K. Uchida 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 K. Uchida 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-1 → 0-2 R. Ramanathan 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

2. [Q] Yunseong Chung vs [7] Yosuke Watanuki



ATP Kobe Yunseong Chung Yunseong Chung 2 2 Yosuke Watanuki [7] Yosuke Watanuki [7] 6 6 Vincitore: Watanuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Y. Watanuki 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Y. Chung 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 40-30 ace 1-5 → 2-5 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 Y. Chung 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Y. Watanuki 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 0-3 → 0-4 Y. Chung 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-2 → 0-3 Y. Watanuki 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-1 → 0-2 Y. Chung 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Watanuki 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-5 → 2-6 Y. Chung 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Y. Watanuki 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Y. Chung 15-0 15-15 30-15 30-30 1-3 → 2-3 Y. Watanuki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 df 40-40 df A-40 1-2 → 1-3 Y. Chung 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Y. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. JiSung Nam / MinKyu Song vs Nicholas David Ionel / Filip Cristian Jianu (non prima ore: 04:00)



ATP Kobe JiSung Nam / MinKyu Song JiSung Nam / MinKyu Song 6 6 Nicholas David Ionel / Filip Cristian Jianu Nicholas David Ionel / Filip Cristian Jianu 3 2 Vincitore: Nam / Song Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. David Ionel / Cristian Jianu 0-15 0-40 15-40 5-2 → 6-2 J. Nam / Song 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 N. David Ionel / Cristian Jianu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-1 → 4-2 J. Nam / Song 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 N. David Ionel / Cristian Jianu 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-0 → 3-1 J. Nam / Song 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 N. David Ionel / Cristian Jianu 0-15 0-30 df 0-40 1-0 → 2-0 J. Nam / Song 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. David Ionel / Cristian Jianu 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-3 → 6-3 J. Nam / Song 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 N. David Ionel / Cristian Jianu 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 4-3 J. Nam / Song 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 3-2 → 4-2 N. David Ionel / Cristian Jianu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 3-1 → 3-2 J. Nam / Song 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 N. David Ionel / Cristian Jianu 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 1-1 → 2-1 J. Nam / Song 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 N. David Ionel / Cristian Jianu 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1

4. [1] Christopher O’Connell vs [Q] Colin Sinclair



ATP Kobe Christopher O'Connell [1] Christopher O'Connell [1] 6 7 7 Colin Sinclair Colin Sinclair 7 6 6 Vincitore: O'Connell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* ace 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 C. Sinclair 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 5-5 → 5-6 C. O'Connell 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 5-5 C. Sinclair 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 C. O'Connell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 C. Sinclair 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 C. Sinclair 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 C. Sinclair 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 C. O'Connell 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 C. Sinclair 0-15 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 ace 4*-4 5-4* ace 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 8*-8 9-8* ace 9-9* 9*-10 10*-10 11-10* ace 6-6 → 7-6 C. Sinclair 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 C. Sinclair 15-0 30-0 30-15 ace 5-4 → 5-5 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 C. Sinclair 15-0 ace 30-0 4-3 → 4-4 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 C. Sinclair 30-40 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. Sinclair 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Sinclair 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* ace 4-0* 5*-0 df 5*-1 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* ace 6-6 → 6-7 C. O'Connell 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 C. Sinclair 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 5-5 C. Sinclair 15-0 ace 30-0 40-15 df 40-30 4-4 → 4-5 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 C. Sinclair 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. O'Connell 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 C. Sinclair 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 C. O'Connell 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Sinclair 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 C. O'Connell 15-40 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 1-1 C. Sinclair 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

COURT C – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Jason Jung vs Rio Noguchi



ATP Kobe Jason Jung Jason Jung 3 6 6 Rio Noguchi Rio Noguchi 6 4 1 Vincitore: Jung Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 J. Jung 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-1 → 6-1 R. Noguchi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 J. Jung 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 4-1 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 J. Jung 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 3-0 R. Noguchi 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 J. Jung 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Noguchi 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 J. Jung 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 R. Noguchi 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 J. Jung 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Jung 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-2 → 3-2 R. Noguchi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 J. Jung 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-1 → 1-2 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Jung 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 J. Jung 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-4 → 3-5 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Jung 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Jung 15-0 30-0 1-2 → 2-2 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Jung 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Nam Hoang Ly vs Frederico Ferreira Silva



ATP Kobe Nam Hoang Ly Nam Hoang Ly 2 4 Frederico Ferreira Silva Frederico Ferreira Silva 6 6 Vincitore: Ferreira Silva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Hoang Ly 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 4-5 → 4-6 F. Ferreira Silva 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 N. Hoang Ly 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Ferreira Silva 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-3 → 3-4 N. Hoang Ly 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 N. Hoang Ly 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 F. Ferreira Silva 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 N. Hoang Ly 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Hoang Ly 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 N. Hoang Ly 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 N. Hoang Ly 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-3 → 1-3 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 N. Hoang Ly 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 0-0 → 0-1

3. [Q] Marc Polmans vs [8] Li Tu