WTA 125 Buenos Aires: Il Tabellone Principale di singolare e doppio. Presenza di Sara Errani

WTA 125 Buenos Aires – Tabellone Principale – terra

(1) Mayar Sherif vs Maria Carle

Harmony Tan vs Hailey Baptiste

Victoria Jimenez Kasintseva vs (WC) Chiara Di Genova

Ann Li vs (7) Reka-Luca Jani

(3) Panna Udvardy vs Marcela Zacarias

Carolina Alves vs Emma Navarro

Qualifier vs Kateryna Baindl

Clara Burel vs (6) Sara Errani

(8) Laura Pigossi vs Ekaterine Gorgodze

Caroline Dolehide vs Leolia Jeanjean

Brenda Fruhvirtova vs Qualifier

(WC) Paula Ormaechea vs (4) Julia Grabher

(5) Tamara Zidansek vs Su Jeong Jang

Irina Bara vs Qualifier

(WC) Nadia Podoroska vs (WC) Solana Sierra

Qualifier vs (2) Danka Kovinic

(1) Timea Babos / Ekaterine Gorgodze vs Danka Kovinic / Nadia Podoroska

Amina Anshba / Darya Astakhova vs Marine Partaud / Yana Sizikova

(4) Ingrid Neel / Jessie Aney vs Clara Burel / Leolia Jeanjean

Irina Bara / Sara Errani vs Laura Pigossi / Whitney Osuigwe

Quinn Gleason / Elixane Lechemia vs (WC) Julia Riera / Martina Capurro Taborda

Marcela Zacarias / Maria Carle vs (3) Eva Vedder / Andrea Gamiz

Panna Udvardy / Reka-Luca Jani vs Carolina Alves / Valeriya Strakhova

Anna Rogers / Christina Rosca vs (2) Ingrid Gamarra Martins / Luisa Stefani