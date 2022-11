ATP Finals 2022 – Torino: Parlano Rafael Nadal e Taylor Fritz (con il video della prima giornata)

Rafael Nadal : “Penso di aver giocato un buon primo set e che Taylor si sia espresso in modo davvero incredibile, devo fargli i complimenti. Inizialmente il servizio ha funzionato bene ma ho trovato un avversario che colpiva la palla con grande potenza. Mi sto allenando nel modo giusto ma ho bisogno di più partite per poter competere a questi livelli, penso sia normale. Quando si è stati lontani dal circuito per un po’ di tempo non è certo questo il torneo migliore per prendere ritmo. Su questa superficie sono i dettagli a fare la differenza e sentire fiducia aiuta molto. Ho ancora la possibilità di andare avanti ma ovviamente non posso essere soddisfatto della prima partita.”

“Gli allenamenti e le partite ufficiali sono due cose diverse, si entra in condizione solo giocando i match. Fritz è stato aggressivo dall’inizio alla fine, senza mai offrirmi una palla semplice. Il merito è tutto suo. La sfida con Auger-Aliassime? Chi perde è fuori, spero di essere pronto e di giocare meglio. Il canadese ha finito la stagione alla grande, sarà una nuova grande battaglia.

Nel tennis e non solo è soprattutto questione di tempo e oggi ne ho avuto meno del mio avversario. Lui attaccava e io difendevo, senza avere tempo di fare ciò che volevo. Serve rapidità nelle gambe e nella testa, aspetti che è dura gestire quando affronti i migliori del mondo al rientro da un infortunio. In altre occasioni ho sempre cercato di ripartire da eventi di caratura inferiore, cosa impossibile questa volta. Ora potremmo stare qui a cercare modi diversi per spiegare quello che è successo. La verità è che lui ha giocato bene, io non abbastanza. Il pubblico è stato fantastico, così come l’atmosfera a Torino. L’unica cosa negativa è stata il risultato”.

Taylor Fritz : “È una sensazione fantastica e sono felicissimo di avere l’occasione di chiudere l’anno con un torneo come questo. Il format? Mi piace di più perché nelle sfide con i più forti do sempre il meglio di me, e in questo caso devi essere pronto subito. Oggi sono entrato in campo pensando che se avessi servito e risposto bene, avrei vinto la partita. Sul veloce ci sono tante variabili da dover gestire. Basta un turno di battuta gestito male, qualche seconda ben attaccata dall’avversario e arriva il break. Un break che può costare un set”.