ATP Finals 2022 – Torino: I risultati con il dettaglio della prima giornata. Casper Ruud parte benissimo (LIVE)

Casper Ruud, numero quattro del mondo e uno dei giocatori più importanti di questa stagione – è stato finalista del Roland Garros e agli US Open -, ha iniziato questa domenica con una grande vittoria nella fase a gironi delle ATP Finals, a Torino, dove nel 2021 ha brillato fino alle semifinali.

Il 23enne norvegese, che fino a questo torneo aveva ottenuto solo due vittorie contro giocatori top 10, ha conquistato il suo terzo successo, battendo il canadese Felix Auger-Aliassime, sesto ATP e in grande forma, per 7-6(4), 6-4, in 1h50, con una prova di grande qualità, in cui non ha affrontato alcuna palla break contro un giocatore troppo falloso e lontano dal livello presentato negli ultimi mesi.

ATP Finals – Turin (Italia), cemento (al coperto) – 1° Giornata

ATP Nitto ATP Finals Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer [3] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer [3] 5 6 Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara [6] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara [6] 7 7 Vincitore: Glasspool / Heliovaara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1-4* 2-4* 2*-5 ace 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 6-5 → 6-6 M. Arevalo / Rojer 15-40 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 6-5 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Arevalo / Rojer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 15-15 30-15 ace 4-3 → 4-4 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Arevalo / Rojer 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-6 → 5-7 M. Arevalo / Rojer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 5-4 → 5-5 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 40-15 4-3 → 4-4 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Glasspool / Heliovaara 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 M. Arevalo / Rojer 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 L. Glasspool / Heliovaara 0-40 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Arevalo / Rojer 15-0 40-0 0-0 → 1-0

1. [3] Marcelo Arevalo/ Jean-Julien Rojervs [6] Lloyd Glasspool/ Harri Heliovaara

2. [3] Casper Ruud vs [5] Felix Auger-Aliassime (non prima ore: 14:00)



ATP Nitto ATP Finals Casper Ruud [3] Casper Ruud [3] 7 6 Felix Auger-Aliassime [5] Felix Auger-Aliassime [5] 6 4 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-15 5-4 → 6-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-3 → 5-4 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 4-3 C. Ruud 15-0 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* df 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 5-5 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 C. Ruud 15-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-2 → 3-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 C. Ruud 0-15 ace 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 0-0 → 1-0

3. [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs [7] Marcel Granollers / Horacio Zeballos (non prima ore: 18:30)



ATP Nitto ATP Finals Rajeev Ram / Joe Salisbury [2] • Rajeev Ram / Joe Salisbury [2] 8 6 6 0 Marcel Granollers / Horacio Zeballos [7] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [7] 9 3 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Ram / Salisbury 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 ace 7*-7 7-8* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 R. Ram / Salisbury 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 5-5 → 5-6 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-5 → 5-5 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 R. Ram / Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Ram / Salisbury 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 R. Ram / Salisbury 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 df 1-2 → 1-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Ram / Salisbury 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 R. Ram / Salisbury 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 3-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Ram / Salisbury 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [1] Rafael Nadal vs [8] Taylor Fritz (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

(1) Nadal, Rafael0-0 0-0(3) Ruud, Casper1-0 2-0(5) Auger-Aliassime, Felix0-1 0-2(8) Fritz, Taylor0-0 0-0

GRUPPO ROSSO

(2) Tsitsipas, Stefanos

(4) Medvedev, Daniil

(6) Rublev, Andrey

(7) Djokovic, Novak

Gruppo Verde

[1] Koolhof/Skupski

[4] Mektic/Pavic

[5] Dodig/Krajicek

[8] Kokkinakis/Kyrgios

Gruppo Rosso

[2] Ram/Salisbury

[3] Arevalo/Rojer 0-1 0-2

[6] Glasspool/Heliovaara 1-0 2-0

[7] Granollers/Zeballos