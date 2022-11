Challenger Helsinki, Drummondville, Kobe, Champaign e San Leopoldo: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

CHALLENGER Helsinki (Finlandia) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

1. [1] Mikhail Kukushkinvs [Alt] Lucas Miedler

2. [WC] Eero Vasa vs [8] Evgeny Karlovskiy



3. Duje Ajdukovic vs [9] Stefano Travaglia



4. [WC] Otso Martikainen vs [7] Raphael Collignon



Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Alexander Erler vs [11] Gauthier Onclin



2. [5] Leandro Riedi vs [WC] Mark Lajal



3. [6] Vitaliy Sachko vs Henri Squire



4. [4] Arthur Fils vs [Alt] Giovanni Mpetshi Perricard



Court 9 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Hamad Medjedovic vs Alibek Kachmazov



2. Arthur Cazaux vs [10] Ugo Blanchet



3. [2] Oleksii Krutykh vs [WC] Juho-Eric Biggs



4. [Alt] Niklas Schell vs [12] Viktor Durasovic



CHALLENGER Drummondville (Canada) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

1. [WC] Liam Drover-Mattinenvs [12] Philip Florig

2. Jesse Flores vs [8] Liam Draxl



3. [2] David Poljak vs [WC] Jaden Weekes (non prima ore: 19:00)



4. [5] Arthur Fery vs [Alt] Alessandro Motti



5. [3] Michail Pervolarakis vs [WC] Joshua Lapadat (non prima ore: 21:00)



6. [4] Maks Kasnikowski vs Benjamin Sigouin



Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00)

1. [Alt] Kelsey Stevenson vs [10] Roy Smith



2. [6] Omni Kumar vs [Alt] Constantin Frantzen



3. Roko Horvat vs [7] Giles Hussey (non prima ore: 19:00)



4. Evan King vs [9] Johannes Haerteis



5. [Alt] Sid Donarski vs [11] Kai Wehnelt (non prima ore: 21:00)



CHALLENGER Champaign (USA) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

1. [3] Ethan Quinnvs Osgar O’Hoisin

2. [2] Strong Kirchheimer vs Tyler Zink



3. [WC] Tyler Bowers vs [11] Patrick Kypson



4. [WC] Nicolas Meister vs [8] Nathan Ponwith



5. [Alt] Alexander Petrov vs [12/Alt] Kiranpal Pannu



6. [4] Gage Brymer vs [WC] Kenta Miyoshi



Court 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Johannes Ingildsen vs [7] Jaimee Floyd Angele



2. [Alt] Theo Arribage vs [9] Peter Bertran



3. [1] Evan Zhu vs Toby Alex Kodat



4. [6] August Holmgren vs Connor Farren



5. [5] Alfredo Perez vs Kareem Al Allaf



6. [WC] Oliver Okonkwo vs [10] Inaki Montes-De La Torre



CHALLENGER Sao Leopoldo (Brasile) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

1. [Alt] Joao Eduardo Schiesslvs [11] Nicolas Zanellato

2. [Alt] Lorenzo Esquici vs [8/WC] Leo Borg



3. [WC] Gustavo Almeida vs [9] Orlando Luz



4. [6] Mateus Alves vs Grigoriy Lomakin



QUADRA 4 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Wilson Leite vs [WC] Vicente Freda



2. Gabriel Tumasonis vs [7] Eduardo Ribeiro



3. [WC] Thiago Guglieri vs [12] Fernando Yamacita



QUADRA 8 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Juan Pablo Paz vs [Alt] Boris Arias



2. [3] Damien Wenger vs [Alt] Federico Zeballos



3. Gabriel Roveri Sidney vs [10] Fermin Tenti



ATP Kobe Mukund Sasikumar [2] Mukund Sasikumar [2] 6 6 Seita Watanabe Seita Watanabe 3 1 Vincitore: Sasikumar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Watanabe 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 6-1 M. Sasikumar 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 S. Watanabe 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-0 → 4-1 M. Sasikumar 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 S. Watanabe 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 M. Sasikumar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 S. Watanabe 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Sasikumar 0-15 15-15 30-15 ace 5-3 → 6-3 S. Watanabe 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 M. Sasikumar 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 5-2 S. Watanabe 15-0 ace 15-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Sasikumar 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Watanabe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 M. Sasikumar 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Watanabe 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Sasikumar 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

1. [2] Mukund Sasikumarvs [WC] Seita Watanabe

2. [WC] Asahi Harazaki vs [9] Naoki Nakagawa



ATP Kobe Asahi Harazaki Asahi Harazaki 3 2 Naoki Nakagawa [9] Naoki Nakagawa [9] 6 6 Vincitore: Nakagawa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Nakagawa 15-0 ace 30-0 2-5 → 2-6 A. Harazaki 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 A-40 1-5 → 2-5 N. Nakagawa 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 A. Harazaki 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 N. Nakagawa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 A. Harazaki 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 N. Nakagawa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Harazaki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Nakagawa 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Harazaki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 N. Nakagawa 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Harazaki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 N. Nakagawa 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Harazaki 15-0 15-15 15-30 40-30 ace 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 N. Nakagawa 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Harazaki 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 N. Nakagawa 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

3. [Alt] Jonathan Mridha vs [7] Yuta Shimizu



ATP Kobe Jonathan Mridha Jonathan Mridha 4 6 Yuta Shimizu [7] Yuta Shimizu [7] 6 7 Vincitore: Shimizu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Y. Shimizu 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Mridha 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Y. Shimizu 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Mridha 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Y. Shimizu 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 J. Mridha 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Y. Shimizu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Mridha 15-0 30-0 30-15 40-30 2-2 → 3-2 Y. Shimizu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Mridha 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Y. Shimizu 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Mridha 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Shimizu 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Mridha 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Y. Shimizu 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Mridha 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 4-3 Y. Shimizu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Mridha 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Y. Shimizu 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-2 → 2-2 J. Mridha 15-0 ace 30-0 40-15 0-2 → 1-2 Y. Shimizu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 J. Mridha 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1

4. [3] Shintaro Mochizuki vs Arjun Kadhe



ATP Kobe Shintaro Mochizuki [3] Shintaro Mochizuki [3] 5 6 6 Arjun Kadhe Arjun Kadhe 7 4 4 Vincitore: Mochizuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Kadhe 15-0 15-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 A. Kadhe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Mochizuki 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Kadhe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 S. Mochizuki 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 A. Kadhe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Kadhe 0-15 15-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Mochizuki 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Kadhe 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 A. Kadhe 0-15 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 A. Kadhe 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Mochizuki 30-0 40-0 40-15 df ace 1-2 → 2-2 A. Kadhe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 1-1 → 1-2 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Kadhe 15-0 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 A. Kadhe 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 S. Mochizuki 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Kadhe 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 S. Mochizuki 40-A 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Kadhe 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 3-3 → 3-4 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Kadhe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Kadhe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 30-40 df 0-1 → 0-2 A. Kadhe 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1

COURT B – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Yusuke Takahashi vs [Alt] James Trotter



CH CH Kobe Takahashi Y. Takahashi Y. 1 3 Trotter J. Trotter J. 6 6 Vincitore: Trotter J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6

2. [Alt] Keisuke Saitoh vs [8] Jason Jung



CH CH Kobe Saitoh K. Saitoh K. 6 3 3 Jung J. Jung J. 4 6 6 Vincitore: Jung J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4

3. Makoto Ochi vs [10] Rimpei Kawakami



ATP Kobe Makoto Ochi Makoto Ochi 4 6 2 Rimpei Kawakami [10] Rimpei Kawakami [10] 6 3 6 Vincitore: Kawakami Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 R. Kawakami 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 M. Ochi 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 R. Kawakami 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-4 → 1-5 M. Ochi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 R. Kawakami 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Ochi 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 1-2 R. Kawakami 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Ochi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Kawakami 0-15 0-30 df 0-40 15-40 5-3 → 6-3 M. Ochi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 R. Kawakami 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 M. Ochi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 R. Kawakami 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Ochi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 R. Kawakami 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Ochi 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Kawakami 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Ochi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 R. Kawakami 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-4 → 4-5 M. Ochi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Kawakami 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Ochi 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 R. Kawakami 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 3-1 → 3-2 M. Ochi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-1 → 3-1 R. Kawakami 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Ochi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Kawakami 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [5] Marc Polmans vs [WC] Hikaru Shiraishi



ATP Kobe Marc Polmans [5] Marc Polmans [5] 40 7 4 1 Hikaru Shiraishi • Hikaru Shiraishi 15 5 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 H. Shiraishi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Shiraishi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Polmans 0-15 15-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 H. Shiraishi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Polmans 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 H. Shiraishi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Polmans 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 H. Shiraishi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 M. Polmans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 1-1 → 1-2 H. Shiraishi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Polmans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 H. Shiraishi 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 H. Shiraishi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Polmans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 H. Shiraishi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Polmans 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 ace 40-40 40-A 4-2 → 4-3 H. Shiraishi 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 M. Polmans 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 H. Shiraishi 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 H. Shiraishi 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Polmans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

COURT C – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Ryotaro Taguchi vs [12] Colin Sinclair



CH CH Kobe Tagushi R. Tagushi R. 6 6 Sinclair C. Sinclair C. 7 7 Vincitore: Sinclair C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7

2. [6] Ergi Kirkin vs Yuki Mochizuki



ATP Kobe Ergi Kirkin [6] Ergi Kirkin [6] 6 5 4 Yuki Mochizuki Yuki Mochizuki 3 7 6 Vincitore: Mochizuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 E. Kirkin 0-15 0-30 15-40 4-5 → 4-6 Y. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 30-30 df 4-4 → 4-5 E. Kirkin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Y. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 E. Kirkin 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 Y. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 E. Kirkin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 3-1 Y. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 E. Kirkin 15-0 40-0 0-1 → 1-1 Y. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 E. Kirkin 30-0 30-15 df 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Y. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-5 → 5-6 E. Kirkin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Y. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 E. Kirkin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Y. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 E. Kirkin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Y. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 E. Kirkin 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Y. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 E. Kirkin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Y. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Kirkin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Y. Mochizuki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 E. Kirkin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Y. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 E. Kirkin 15-0 30-0 1-3 → 2-3 Y. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 E. Kirkin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Y. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 E. Kirkin 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. [4] Yunseong Chung vs [Alt] Duckhee Lee



ATP Kobe Yunseong Chung [4] Yunseong Chung [4] 6 6 Duckhee Lee Duckhee Lee 2 0 Vincitore: Chung Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Y. Chung 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 D. Lee 0-15 0-30 0-40 df 4-0 → 5-0 Y. Chung 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-0 → 4-0 D. Lee 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-0 → 3-0 Y. Chung 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 D. Lee 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Y. Chung 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 D. Lee 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Y. Chung 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-1 → 5-1 D. Lee 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Y. Chung 0-15 0-30 15-30 40-30 2-1 → 3-1 D. Lee 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 1-1 → 2-1 Y. Chung 15-0 30-0 0-1 → 1-1 D. Lee 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

4. [PR] Renta Tokuda vs [11] JiSung Nam