Sinner salta le finali di Coppa Davis per un problema alla mano

“Sono molto triste di annunciare che non potrò partecipare alla finale della Coppa Davis. Soffro di un infortunio al dito da Parigi. Sfortunatamente non sono ancora guarito e perciò non potrò far parte della nostra squadra. E stata una decisione molto difficile per me, giocare per il mio paese è sempre un onore e spero di poter tornare presto. Forza Italia!”

Con questo breve messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, Jannik comunica di esser costretto a rinunciare alla convocazione per la Davis. Un 2022 già travagliato sul piano fisico per Jannik, con vari ritiri e problemi, si conclude mestamente con un altro infortunio.

Gli azzurri giocheranno il prossimo 24 novembre nei quarti di finale contro gli USA a Malaga. Al posto di Sinner, Volandri convocherà Lorenzo Sonego.