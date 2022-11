Il grande tennis torna a Torino. Dal 13 al 20 novembre al Pala Alpitour, la più grande arena sportiva al coperto in Italia, si giocheranno le ATP Finals che vedranno protagonisti i migliori otto tennisti al mondo.

Per celebrare Torino capitale mondiale del tennis, Guido Gobino ha realizzato una palla da tennis di cioccolato in limited edition, accuratamente confezionata a mano e custodita in una preziosa scatola, vestita a tema per l’occasione.

Si tratta di una sfera prodotta con cioccolato Extra Bitter Blend con 75% di cacao aromatici del Sud America, contenente la nostra Nocciola Tonda Gentile Trilobata ricoperta e finemente decorata.

La palla da tennis di cioccolato è disponibile da oggi in tutte le Botteghe di Torino e Milano e sullo shop online.