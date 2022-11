Challenger Montevideo: Il Tabellone Principale e di Quali. Due azzurri presenti

Challenger Montevideo – Tabellone Principale – terra

(1) Coria, Federico vs Elias, Gastao

Qualifier vs (Alt) Olivieri, Genaro Alberto

Qualifier vs (WC) Roncadelli, Franco

Trungelliti, Marco vs (5) Cecchinato, Marco

(4) Bagnis, Facundo vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Comesana, Francisco vs Qualifier

Collarini, Andrea vs (8) Agamenone, Franco

(6) Ugo Carabelli, Camilo vs Kicker, Nicolas

Pucinelli De Almeida, Matheus vs Rodriguez Taverna, Santiago

Meligeni Alves, Felipe vs (PR) Nagal, Sumit

Torres, Juan Bautista vs (3) Altmaier, Daniel

(7) Cerundolo, Juan Manuel vs (WC) Pella, Guido

Casanova, Hernan vs Diaz Acosta, Facundo

(WC) Borg, Leo vs Navone, Mariano

(Alt) Milojevic, Nikola vs (2) Etcheverry, Tomas Martin

(1) Villanueva, Gonzalovs (WC) Acosta, Dario(Alt) Zeballos, Federicovs (7) Seyboth Wild, Thiago

(2) Choinski, Jan vs (WC) Fumeaux, Juan Martin

(WC) Aguilar Cardozo, Federico vs (10) Wenger, Damien

(3) Domingues, Joao vs Otegui, Juan Bautista

Alves, Mateus vs (8) Houkes, Max

(4) Alvarez, Nicolas vs (Alt) Galarza, Juan Ignacio

Ribeiro, Eduardo vs (12) Leite, Wilson

(5) Reis Da Silva, Joao Lucas vs (Alt) Carou, Ignacio

Zukas, Matias vs (11) Paz, Juan Pablo

(6) Boscardin Dias, Pedro vs (Alt) Lipovsek Puches, Tomas

(WC) Aguilar Cardozo, Joaquin vs (9) Echargui, Moez