Masters 1000 Parigi: Musetti sogna la semifinale, serve l’impresa con Djokovic (Video)

Lorenzo Musetti si prepara ad affrontare il primo quarto di finale in carriera in un torneo Masters 1000. A Parigi l’avversario non è certo dei più facili, ma anche contro un gigante come Novak Djokovic il carrarino è pronto a giocarsi le sue carte. Per i betting analyst, riporta Agipronews, il serbo è nettamente avanti per il successo, in quota a 1,12, mentre per l’azzurro la vittoria paga 6 volte la posta.

Djokovic avanti anche per la conquista del primo set, vista a 1,20 contro il 4,25 del suo avversario. Per quanto riguarda il risultato esatto, invece, l’1-2 di Musetti è proposto a 12, seguito dallo 0-2 a 13, mentre il 2-0 in favore di Djokovic prevale a 1,38.