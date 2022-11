WTA Finals 2022 – Fort Worth: I risultati con il dettaglio del Day 4. Iga Swiatek vincente e in semifinale. Prima vittoria alle Finals per Daria Kasatkina (Video)

Avremmo potuto pensare che Caroline Garcia fosse una delle tenniste più capaci di battere Iga Swiatek alle WTA Finals. Dopo tutto, la francese ha vinto il suo unico incontro con la polacca nel 2022. Ma questo non ha avuto alcuna importanza. Perché la numero uno del mondo ha dimostrato ancora una volta di essere una categoria a parte e ha messo in scena un’esibizione superba per battere la numero 6 del mondo.

Swiatek ha chiuso il match per 6-3, 6-2, in meno di un’ora e mezza, con 17 vincenti e solo otto errori non forzati, lasciando Garcia senza sapere cosa fare. In questo modo, continua a vincere e rimane perfetta a Fort Worth, con due trionfi in due partite qualificandosi già alle semifinali in prima posizione del Gruppo.

La numero otto del mondo Daria Kasatkina ha ottenuto la prima vittoria della sua carriera alle WTA Finals, mantenendo aperte le sue possibilità di qualificarsi per le semifinali dell’evento che quest’anno si tiene a Fort Worth, in Texas.

La russa ha sconfitto l’americana Coco Gauff, quarta WTA, per 7-6(6) 6-3, in quasi due ore di gioco, e non solo elimina la diciottenne ma qualifica anche (e al primo posto…) la polacca Iga Swiatek, numero uno del mondo, per le semifinali. Il secondo posto nel gruppo uscirà quindi dalla sfida di sabato tra Kasatkina e Caroline Garcia.

WTA Finals – Fort Worth – 4° Giornata, cemento

WTA Wta Finals Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos [2] • Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos [2] 7 2 10 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko [5] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko [5] 6 6 1 Vincitori: G. Dabrowski / G. Olmos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos 10-1 Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 1-4 Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3*-2 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-6 → 6-6 Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 5-6 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

WTA Wta Finals Iga Swiatek [1] Iga Swiatek [1] 6 6 Caroline Garcia [6] Caroline Garcia [6] 3 2 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Caroline Garcia 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 df 3-1 → 3-2 Iga Swiatek 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Caroline Garcia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Caroline Garcia 0-15 0-30 0-40 df 4-3 → 5-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Caroline Garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Iga Swiatek 15-0 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Caroline Garcia 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 Iga Swiatek 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Caroline Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

WTA Wta Finals Coco Gauff [4] Coco Gauff [4] 6 3 Daria Kasatkina [8] Daria Kasatkina [8] 7 6 Vincitore: D. Kasatkina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 Coco Gauff 0-30 15-30 df 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Coco Gauff 0-30 df 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 1-0* 2-0* 3*-0 3-0* 3*-1 3-2* 3*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4-3* 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 5-6* 6*-6 6-7* 6*-7 6-7* 6-6 → 6-7 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Daria Kasatkina 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

WTA Wta Finals Veronika Kudermetova / Elise Mertens [4] Veronika Kudermetova / Elise Mertens [4] 6 6 Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia [7] Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia [7] 4 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

GRUPPO TRACY AUSTIN

(1) Iga Swiatek 2-0 – 4-0 – 24-10

(4) Coco Gauff 0-2 – 0-4 – 16-25

(6) Caroline Garcia 1-1 – 2-1 – 17-19

(8) Daria Kasatkina 1-1 – 2-2 – 18-21

GRUPPO NANCY RICHEY

(2) Ons Jabeur 1-1 – 3-3 – 30-29

(3) Jessica Pegula 0-2 – 1-4 – 24-27

(5) Maria Sakkari 2-0 – 4-0 – 26-18

(7) Aryna Sabalenka 1-1 – 2-3 – 23-29

Rosie Casals Group

(1) Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova

(3) Coco Gauff / Jessica Pegula

(6) Zhaoxuan Yang / Yifan Xu

(8) Demi Schuurs / Desirae Krawczyk

Pam Shriver Group

(2) Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos

(4) Veronika Kudermetova / Elise Mertens

(5) Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok

(7) Beatriz Haddad Maia / Anna Danilina