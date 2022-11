Masters 1000 Parigi Bercy: I risultati con il dettaglio del Day 3. Out Medvedev . Avanza Alcaraz. Fuori Fabio Fognini al secondo turno

Termina al secondo turno l’avventura di Fabio Fognini nel torneo Masters 1000 di Parigi-Bercy.

Il 35enne di Arma di Taggia, n.59 del ranking, ripescato in tabellone come lucky loser, dopo essersi preso all’esordio la rivincita sul qualificato francese Fils, n.308 ATP, che lo aveva sconfitto proprio al turno decisivo delle qualificazioni, ha ceduto per 60 75, in un’ora e mezza di gioco, al bulgaro Grigor Dimitrov, n.28 del ranking.

Alex De Minaur, 23enne australiano che negli ultimi anni si è costantemente scontrato con i migliori tennisti del mondo, ha ottenuto la sua prima vittoria contro un top 5 mondiale dopo 19 (!) tentativi.

Il numero 25 del mondo, che ha già ottenuto 25 vittorie nel 2022 ma non è andato bene nei grandi tornei dell’anno, ha sconfitto per la prima volta il russo Daniil Medvedev, numero tre ATP, recentemente campione a Vienna e vincitore di questo evento nel 2020, per 6-4, 2-6 7-5, in una battaglia di 2h46 in cui alla fine ha ribaltato un break di svantaggio nel terzo set, dimostrandosi più forte e preciso nei momenti importanti. Il russo lascerà per la prima volta la top four dopo 4 anni, dopo che perderà lunedì i punti di Parigi e Torino 2021.

Il numero uno del mondo Carlos Alcaraz ha debuttato questo mercoledì nell’edizione 2022 dell’ATP Masters 1000 di Parigi, in Francia, con una vittoria convincente.

Il leader della classifica mondiale, che questa settimana difende questa posizione (da Rafael Nadal), ha sconfitto al secondo turno il giapponese Yoshihito Nishioka, 38° ATP e recentemente in buona forma, per 6-4 6-4, in 1h12, in un match che ha controllato quasi dall’inizio alla fine, sparando sette aces e vincendo l’85% dei punti con la prima di servizio. È stata la sua 56esima vittoria della stagione!

Masters 1000 Parigi Bercy (Francia) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Court Central – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Stefanos Tsitsipas vs Daniel Evans



ATP Paris Stefanos Tsitsipas [5] Stefanos Tsitsipas [5] 6 6 Daniel Evans Daniel Evans 3 4 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 D. Evans 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 D. Evans 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 D. Evans 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-1 → 3-1 D. Evans 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 D. Evans 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Tsitsipas 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 6-3 D. Evans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 D. Evans 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-1 → 4-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 D. Evans 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 2-0 → 3-0 D. Evans 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 ace 1-0 → 2-0 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [4] Daniil Medvedev vs Alex de Minaur



ATP Paris Daniil Medvedev [4] Daniil Medvedev [4] 4 6 5 Alex de Minaur Alex de Minaur 6 2 7 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-6 → 5-7 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-2 → 6-2 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 D. Medvedev 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. de Minaur 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [1] Carlos Alcaraz vs Yoshihito Nishioka



ATP Paris Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 6 Yoshihito Nishioka Yoshihito Nishioka 4 4 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 0-15 df 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. [9] Taylor Fritz vs [WC] Gilles Simon



ATP Paris Taylor Fritz [9] Taylor Fritz [9] 0 5 4 Gilles Simon • Gilles Simon 0 7 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 G. Simon 4-3 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 G. Simon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 G. Simon 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 G. Simon 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 G. Simon 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 T. Fritz 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 G. Simon 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 G. Simon 0-15 15-15 30-15 4-3 → 4-4 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 G. Simon 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 G. Simon 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Simon 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 T. Fritz 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 0-0 → 0-1

5. Tommy Paul vs [2] Rafael Nadal (non prima ore: 19:30)



Il match deve ancora iniziare

6. [Q] Corentin Moutet vs [12] Cameron Norrie (non prima ore: 20:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jack Draper vs [16] Frances Tiafoe



ATP Paris Jack Draper Jack Draper 3 5 Frances Tiafoe [16] Frances Tiafoe [16] 6 7 Vincitore: Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 40-0 5-6 → 5-7 J. Draper 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 J. Draper 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-3 → 4-4 J. Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Draper 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Draper 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Draper 30-0 ace 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 J. Draper 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-4 → 3-5 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Draper 30-0 ace 2-3 → 3-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 J. Draper 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Draper 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [Q] Mikael Ymer vs [8] Felix Auger-Aliassime



ATP Paris Mikael Ymer Mikael Ymer 7 4 6 Felix Auger-Aliassime [8] Felix Auger-Aliassime [8] 6 6 7 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 M. Ymer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-3 → 2-4 M. Ymer 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 M. Ymer 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Ymer 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 4-5 → 4-6 M. Ymer 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Ymer 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Ymer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* df 5*-4 ace 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 M. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 M. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Ymer 15-0 30-0 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Grigor Dimitrov vs [LL] Fabio Fognini



ATP Paris Grigor Dimitrov Grigor Dimitrov 6 7 Fabio Fognini Fabio Fognini 0 5 Vincitore: Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 6-5 → 7-5 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-0 → 6-0 G. Dimitrov 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-0 → 5-0 F. Fognini 0-30 0-40 3-0 → 4-0 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [10] Hubert Hurkacz vs Holger Rune (non prima ore: 16:00)



ATP Paris Hubert Hurkacz [10] Hubert Hurkacz [10] 0 5 Holger Rune • Holger Rune 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 H. Rune 5-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 H. Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 H. Rune 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

5. [14] Pablo Carreno Busta vs Denis Shapovalov



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lorenzo Musetti vs Nikoloz Basilashvili



ATP Paris Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 6 6 Nikoloz Basilashvili Nikoloz Basilashvili 4 2 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 N. Basilashvili 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 L. Musetti 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 2-0 N. Basilashvili 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 N. Basilashvili 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Musetti 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 N. Basilashvili 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [WC] Richard Gasquet / Quentin Halys vs Matthew Ebden / Jamie Murray (non prima ore: 14:00)



ATP Paris Richard Gasquet / Quentin Halys Richard Gasquet / Quentin Halys 2 6 Matthew Ebden / Jamie Murray Matthew Ebden / Jamie Murray 6 7 Vincitore: Ebden / Murray Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 M. Ebden / Murray 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 R. Gasquet / Halys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Ebden / Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-4 → 5-5 R. Gasquet / Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 M. Ebden / Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 R. Gasquet / Halys 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 M. Ebden / Murray 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 R. Gasquet / Halys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 2-2 → 3-2 M. Ebden / Murray 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df 1-2 → 2-2 R. Gasquet / Halys 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 M. Ebden / Murray 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Gasquet / Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Ebden / Murray 0-15 df 30-15 40-15 2-5 → 2-6 R. Gasquet / Halys 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 M. Ebden / Murray 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 R. Gasquet / Halys 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 1-3 → 2-3 M. Ebden / Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 R. Gasquet / Halys 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 1-1 → 1-2 M. Ebden / Murray 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 R. Gasquet / Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

3. Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin vs Karen Khachanov / Andrey Rublev



ATP Paris Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin 6 7 Karen Khachanov / Andrey Rublev Karen Khachanov / Andrey Rublev 4 5 Vincitore: Mahut / Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 K. Khachanov / Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-5 → 6-5 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 K. Khachanov / Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 df 4-3 → 4-4 K. Khachanov / Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 N. Mahut / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 3-2 → 4-2 K. Khachanov / Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Khachanov / Rublev 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 K. Khachanov / Rublev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 6-4 K. Khachanov / Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 K. Khachanov / Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 K. Khachanov / Rublev 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 N. Mahut / Roger-Vasselin 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 K. Khachanov / Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 1-1 → 1-2 N. Mahut / Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 K. Khachanov / Rublev 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

4. Maxime Cressy / Gonzalo Escobar vs Daniel Evans / John Peers



ATP Paris Maxime Cressy / Gonzalo Escobar Maxime Cressy / Gonzalo Escobar 6 4 5 Daniel Evans / John Peers Daniel Evans / John Peers 3 6 10 Vincitore: Evans / Peers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 D. Evans / Peers 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 6-2 7-2 8-2 8-3 8-4 ace 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Evans / Peers 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Cressy / Escobar 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 D. Evans / Peers 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 M. Cressy / Escobar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 D. Evans / Peers 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 3-3 M. Cressy / Escobar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 D. Evans / Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Cressy / Escobar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 D. Evans / Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 M. Cressy / Escobar 15-0 15-15 df 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Evans / Peers 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 M. Cressy / Escobar 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 D. Evans / Peers 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-2 → 4-3 M. Cressy / Escobar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 D. Evans / Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Cressy / Escobar 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 D. Evans / Peers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 2-0 → 2-1 M. Cressy / Escobar 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 2-0 D. Evans / Peers 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

5. [1] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs [WC] Sadio Doumbia / Fabien Reboul